Aggredisce autista di bus e accoltella carabiniere | arrestato 28enne | doveva essere

Pordenone - Aggredisce autista del bus e poi accoltella un carabiniere : arrestato : Un 28enne originario del Burkina Faso ha dato in escandescente sfondando alcune vetrate, per poi aggredire il conducente e infine se l'è presa coi carabinieri e la polizia locale intervenuti. Il militare dell'Arma è stato ferito in modo non grave: non è in pericolo di vita.Continua a leggere