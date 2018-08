Agcom a gamba tesa Vietato alzare i toni sull' immigrazione

ilgiornale

(Di mercoledì 1 agosto 2018) Arriva la stretta anche sul linguaggio da utilizzare quando si parla di. In tv, se si tratta l'argomento migranti, bisognerà tassativamente promuovere "l'inclusione sociale e la diversità" e non fomentare "l'odio razziale" con ospiti di destra o servizi populisti. Lo stabilirà l'Authority del settore, l', se si è stati inclusivi o xenofobi, con un regolamento apposito da osservare con cura per non rischiare richiami o sanzioni. Non è una novità, già nei mesi scorsi l'ha bacchettato i telegiornali italiani per le "cronache semplicistiche e stereotipate sugli immigrati". Stavolta però si fa ancora più sul serio, perché l'Authority, visto il razzismo dilagante in Italia e quindi anche nei media, si è decisa ad approntare una sorta di manuale del linguaggio corretto da usare al riguardo, "un regolamento finalizzato a garantire il rispetto della dignità umana e del ...