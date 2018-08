sportfair

: Affare Pjaca: Juventus e Fiorentina trovano una soluzione, le ultimissime - Sport_Fair : Affare Pjaca: Juventus e Fiorentina trovano una soluzione, le ultimissime - TweetImprese : #Fiorentina: per #Pjaca si tratta ancora. La #Juve inserisce Sturaro nell’affare -->> - magrondo : La #Juventus #rischiolfop aveva fatto credere che #Ronaldo era un affare che si ripagava con il #Marketing, ora ven… -

(Di mercoledì 1 agosto 2018)sono al lavoro per completare il passaggio in viola di Marko, esterno croato che piace a Piolicontinuano a lavorare all’. Una trattativa non semplice, ma sembra che entrambe le parti in causa abbiano voglia di giungere ad una conclusione positiva. Inizialmente lachiedeva il prestito con obbligo di riscatto, laprestito con diritto. Secondo le ultime indiscrezioni unapotrebbe essere trovata con la nuova formula che va tanto di moda, vale a dire quella del prestito oneroso a cifre elevate con diritto di riscatto. Sarebbe dunque folle dopo aver pagato tanto il prestito non riscattare il cartellino nella prossima estate. Si parla di un prestito da 8 milioni e conseguente riscatto attorno ai 12 milioni.