Aereo precipitato senza vittime in Messico Ultime notizie | 103 passeggeri ma solo 2

Aereo CADUTO IN MESSICO/ Ultime notizie - precipitato velivolo con 100 persone a bordo : ci sono superstiti : Tragedia in MESSICO , precipitato AEREO con 100 persone a bordo . La compagnia Aeromexico ha confermato in un tweet l'incidente, la tv locale segnala superstiti (Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 00:25:00 GMT)

Messico - Aereo precipitato poco dopo il decollo. Media : “A bordo 100 persone” : Un aereo di Aeromexico è precipitato poco dopo il decollo dall’aeroporto internazionale Guadalupe Victoria a Durango, nel centro nord del Messico . Secondo i Media locali, a bordo ci sono circa 100 persone. Il governatore José Rosas Aispuro Torres su Twitter scrive che per il momento non ci sono cifre di vittime e feriti. A quanto si è appreso l’incidente è avvenuto cinque minuti dopo il decollo e secondo le prime informazioni vi sarebbero ...

Aereo precipitato - recuperati 4 corpi : 0.56 Sono stati recuperati i corpi del ministro dell'Agricoltura del Paraguay, Luis Gneiting, e di altre tre persone morte nell' Aereo precipitato mercoledì in una zona paludosa vicino l'aeroporto di Ayolas (dipartimento di Misiones), da dove il velivolo era decollato e i cui rottami sono stati individuati ieri I corpi sono stati trasferiti in elicottero dal luogo dell'incidente allo stesso aeroporto di Ayolas e da lì trasferiti all'obitorio ...

Aereo precipitato - recuperati tre corpi : 0.56 Sono stati recuperati i corpi del ministro dell'Agricoltura del Paraguay, Luis Gneiting, e di altre tre persone morte nell' Aereo precipitato mercoledì in una zona paludosa vicino l'aeroporto di Ayolas (dipartimento di Misiones), da dove il velivolo era decollato e i cui rottami sono stati individuati ieri I corpi sono stati trasferiti in elicottero dal luogo dell'incidente allo stesso aeroporto di Ayolas e da lì trasferiti all'obitorio ...

Un piccolo Aereo è precipitato a Mumbai in India : ci sono almeno 5 morti : Un piccolo aereo è precipitato a Mumbai, in India, causando la morte di almeno cinque persone. L’aeroplano è andato a sbattere contro alcuni condomini, tra i morti ci sono tre passeggeri. Dopo l’incidente si è sviluppato un incendio che ha The post Un piccolo aereo è precipitato a Mumbai in India: ci sono almeno 5 morti appeared first on Il Post.