Aereo precipita in Messico | tutti sopravvissuti Una passeggera | «Ecco come ci siamo

Aereo precipita dopo il decollo - tutti salvi : come è avvenuto il "miracolo" : A bordo più di cento passeggeri: nessuna vittima. Due fattori essenziali per il "miracolo" in Messico. Video e foto

Messico - Aereo precipita in fase di decollo : nessun morto : Tags: 85 feriti aereo precipita cronaca incidente aereo Messico mondo nessun morto notizie nazionali Precedente

Messico - precipita un Aereo : nessun morto tra i 101 passeggeri a bordo : Il velivolo ha effettuato un atterraggio d'emergenza a circa dieci chilometri dall'aeroporto internazionale Guadalupe Victoria a Durango, nel nord del Paese

