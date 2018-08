Aereo precipita in Messico | a bordo 101 persone Le autorità | «Non ci sono vittime»

Aereo precipita in Messico - a bordo 101 passeggeri. Le autorità : nessuna vittima : Incidente Aereo in Messico: un volo di Aeromexico è precipitato poco dopo il decollo dall'aeroporto internazionale Guadalupe Victoria a Durango, nel centro nord del Paese. Secondo i...

Messico - Aereo precipitato poco dopo il decollo. Media : “A bordo 100 persone” : Un aereo di Aeromexico è precipitato poco dopo il decollo dall’aeroporto internazionale Guadalupe Victoria a Durango, nel centro nord del Messico. Secondo i Media locali, a bordo ci sono circa 100 persone. Il governatore José Rosas Aispuro Torres su Twitter scrive che per il momento non ci sono cifre di vittime e feriti. A quanto si è appreso l’incidente è avvenuto cinque minuti dopo il decollo e secondo le prime informazioni vi sarebbero ...

Svizzera - Aereo da turismo precipita sulle Alpi : Quattro persone hanno perso la vita ieri pomeriggio quando l'aereo da turismo su cui si trovavano, un Robin quadriposto, è precipitato sulle Alpi svizzere a circa 3.300 metri, non lontano dal confine italiano.Il velivolo era decollato poco prima dall'aeroporto di Sion per un volo turistico. A bordo c'erano il pilota e tre passeggeri. L'allarme è stato lanciato alle 17 di ieri, ma quando il soccorso Alpino, avvisato dalla guardia aerea di ...

