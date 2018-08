AEREO CADUTO IN MESSICO Ultime notizie | vento forte e grandine le cause dell' incidente

Messico - AEREO CADUTO : nessun morto tra i 101 passeggeri a bordo : Il coraggio dei passeggeri, l’altezza dello schianto, la manovra dei piloti, l’apertura dei carrelli, l’area isolata dell’incidente: le concause che hanno evitato una strage nei cieli

AEREO CADUTO in Messico/ Ultime notizie - nessuna vittima - si salvano le 103 persone a bordo : Tragedia in Messico, precipitato Aereo con 100 persone a bordo. La compagnia Aeromexico ha confermato in un tweet l'incidente, la tv locale segnala superstiti(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 09:31:00 GMT)

Messico : AEREO CADUTO - riapre aeroporto : 7.10 Il ministero delle comunicazioni e trasporti messicano ha reso noto,in merito all'incidente aereo che ha coinvolto nello stato centrosettentrionale di Durango un Embraer 190 della compagnia Aeromexico con 99 persone a bordo, che tutti i passeggeri e il personale sono stati localizzati e sono stati, o sono ancora,assistiti in diversi ospedali. Il ministero ha confermato che non ci sono morti e ha reso noto che il pilota è ricoverato con ...

AEREO CADUTO IN MESSICO/ Ultime notizie - precipitato velivolo con 100 persone a bordo : ci sono superstiti : Tragedia in MESSICO, precipitato AEREO con 100 persone a bordo. La compagnia Aeromexico ha confermato in un tweet l'incidente, la tv locale segnala superstiti(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 00:25:00 GMT)

Un AEREO con a bordo 101 persone è caduto in Messico : Era diretto a Città del Messico, non ci sono ancora dati ufficiali su morti e feriti The post Un aereo con a bordo 101 persone è caduto in Messico appeared first on Il Post.

È caduto un AEREO a Pretoria - in Sudafrica : ci sono una ventina di feriti : Un aereo è caduto nel quartiere Derdepoort di Pretoria, in Sudafrica, vicino all’aeroporto di Wonderboom. Dalle prime informazioni sembra che nell’incidente siano state ferite una ventina di persone, di cui una sarebbe in condizioni critiche, ma finora non ci sono comunicazioni The post È caduto un aereo a Pretoria, in Sudafrica: ci sono una ventina di feriti appeared first on Il Post.

AEREO CADUTO : domani autopsia pilota : ANSA, - TRENTO, 4 GIU - È prevista per domani l'autopsia del pilota morto sabato in Trentino, con lo schianto dell'Aereo da turismo su cui si trovava, in Trentino, sul monte Croce. Dovrebbe ...

AEREO CADUTO in Ucraina : colpa dei russi : 12.23 Fu lanciato da forze russe il missile antiAereo Buk che nel 2014 nei cieli dell'Ucraina orientale abbatté il volo di linea Mh17 della Malaysia Airlines diretto dall'Olanda a Kuala Lumpur con 298 persone a bordo. Questa la conclusione del team di investigatori internazionali che da quasi quattro anni indaga su quel disastro sulla base di un dettagliato esame di immagini video. La russia ha sempre negato un suo coinvolgimento.

Cuba - AEREO CADUTO : morta una superstite : 6.38 E' morta anche una delle uniche tre sopravvissute allo schianto aereo di venerdì scorso all'Avana. Sale così a 111il bilancio totale delle vittime. Lo riportano i media Cubani. L'aereo, un Boeing della Cubana de Aviaciòn operato da una low cost messicana, era precipitato poco dopo il decollo dalla capitale Cubana.

Cuba - AEREO CADUTO a L'Avana : 110 vittime/ Autorità messicane annunciano nuovo audit alla compagnia aerea : aereo caduto a Cuba, 110 morti, peggior disastro dal 1989: donna naturalizzata italiana fra le vittime. Quello avvenuto ieri è uno dei più grandi disastri della storia dell'isola . I continui problemi di surriscaldamento ai motori, voli in sovrappeso, corrosione, piloti con orari di lavoro massacranti, mancanza di pezzi di ricambio ed errori nei sistemi radar dei velivoli, a sua detta, sarebbero solo alcune delle gravi problematiche mai ...

CUBA - AEREO CADUTO A L’AVANA/ Ex pilota : “denunciai la compagnia - le 110 vittime si potevano salvare” : AEREO CADUTO a CUBA, 110 morti, peggior disastro dal 1989: donna naturalizzata italiana fra le vittime. Quello avvenuto ieri è uno dei più grandi disastri della storia dell'isola. Un incidente di tale portata, a CUBA non si registrava dal 1989. Sono 110 le vittime in totale, di cui solo 15 finora identificate e una scatola nera ritrovata. Tre superstiti che però, al momento, difficilmente potranno raccontare quanto acCADUTO a bordo ...

Cuba - trovata scatola nera AEREO caduto : 22.50 E' stata ritrovata una delle scatole nere dell'aereo caduto dopo il decollo dall'aeroporto dell'Avana. Il ministro dei Trasporti Cubano ha detto che è in buone condizioni. Intanto è stato fornito un nuovo bilancio della tragedia: 110 morti e tre feriti. Tra le vittime anche una Cubana naturalizzata italiana, che viveva a Cilavegna, nel Pavese, insieme al marito. Era sull'isola per visitare alcuni parenti e sarebbe dovuta rientrare in ...

Cuba - AEREO CADUTO : due giorni di lutto : 9.07 Due giorni di lutto nazionale, a Cuba, per le oltre 100 vittime dell'incidente aereo avvenuto ieri all'Avana, quando un aereo della Cubana de Aviaciòn, operato da una low cost messicana e diretto a Holguìn,è precipitato poco dopo il decollo dalla capitale. I tre passeggeri superstiti, tutte donne, sono in condizioni gravissime. Una quarta persona, ricoverata in condizioni disperate in ospedale, è deceduta poco dopo.Il presidente Cubano ...

AEREO CADUTO a Cuba - media : 3 superstiti : 21.28 Ci sarebbero tre superstiti sull'Aereo caduto poco dopo il decollo dall'aeroporto de L'Avana. Sono stati ricoverati in condizioni critiche. Lo riportano i media locali. A bordo 113 persone. Di "numero elevato di vittime" parla il presidente Cubano Miguel Diaz-Canel. "L'Aereo -comunica- è di una compagnia low cost con base in Messico". Intanto l'Unità di crisi della Farnesina è al lavoro per verificare l'eventuale coinvolgimento di ...