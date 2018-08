Addio Alberto Battistolo | venerdì il funerale a Doccio

Emanuela Folliero/ L' Addio agli annunci - un nuovo show e il ricordo di Alberto Castagna : "Che bella persona" : Emanuela Folliero ha detto addio al mondo degli annunci ma non alla tv: a partire dalla prossima stagione tornerà con un programma quotidiano tutto dedicato al benessere.(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 17:58:00 GMT)

Alberto Angela - Addio RaiTre : il paleontologo diventerà volto del sabato sera di RaiUno : Dopo aver perso “pezzi pregiati” come Fabio Fazio e Zoro, RaiTre continua a dire addio ai suoi volti di punta. Dalla prossima stagione televisiva, infatti, anche Alberto Angela saluterà la terza rete di Stato diretta da Stefano Coletta per approdare con più continuità sull’ammiraglia Rai 1. Il paleontologo che “divulga forte” era un punto di riferimento per il palinsesto di Rai 3, dove ogni sabato sera con Ulisse – Il Piacere della ...