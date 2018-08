Addio a Roberto Bonetto | mondo dell' auto in lutto per la scomparsa di una colonna portante

Lutto nel mondo dell'auto - Addio a Roberto Bonetto : Di Roberto Bonetto , conosciuto nel 1982 al mio arrivo a Quattroruote, ho un ricordo ancora molto vivido che coincide in particolare con gli aneddoti legati alla sua vita quotidiana di giornalista in perpetua lotta con il tempo, le bozze, le auto e le prove. La sua lunghissima carriera a Quattroruote, iniziata nei primi anni 60, lo ha visto ricoprire praticamente ogni ruolo professionale, da collaudatore volontario a vicedirettore, con una ...

Arona Addio a Roberto Del Guasta : E' scomparso nel sonno nella notte tra il 28 e il 29 giugno, senza nemmeno accorgersi, in quella che a ragione viene definita "la morte del giusto", Roberto Del Guasta . A ricordarlo è Lella Rinaldi. ...

Chievo - parole d' Addio di Roberto Inglese : 'Grazie per questi tre anni indelebili' : L'attaccante classe '91 fa le valigie con destinazione Napoli, società proprietaria del cartellino, ma prima di lasciare Verona ha voluto regalare un ultimo pensiero al mondo Chievo , postando sui ...

Bologna - Addio a Roberto Donadoni : per la panchina arriva Pippo Inzaghi : Incassata la salvezza, al Bologna è tempo di cambio sulla panchina dopo l'addio di Roberto Donadoni . Secondo il Resto del Carlino in pole position per la guida tecnica dei felsinei c'è Pippo Inzaghi ,...