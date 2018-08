Addio a Ninetto Nurzia | erede della dinastia del torrone

abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 1 agosto 2018) L'Aquila - E' morto a L'Aquila Ulisse dettofamosadelFratelli. Custodericetta originale del celebremorbido al cioccolato, simbolo dell'Aquila,, 76 anni, aveva sempre il sorriso sulle labbra e continuava a realizzare il prodotto dolciario secondo la tradizionesua famiglia con la moglie Giuliana ed i figli Natalia e Francesco Saverio, detto Chicco, nel laboratorio del Caffèin piazza Duomo all'Aquila, storico locale in cui si ritrovava tutta la città. Un simbolo che il terremoto, seppure a distanza di qualche anno ha momentaneamente spento in quanto gli storici locali in piazza Duomo, mai chiusi fino ad un paio di anni fa, sono ora in restauro ed il bar Fratelliè stato spostato di un centinaio di metri ma sempre nel cuorecittà. Ed ...