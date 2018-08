“Abbiamo ritrovato Maria…” La peggiore delle notizie | era scomparsa il giorno prima

caffeinamagazine

(Di mercoledì 1 agosto 2018) È uscita di casa alle 9 di mattina del 31 luglio 2018 a bordo della sua Smart per andare al vicino mercato di Castro dei Volsci, poi di Maria Catallo si sono perse le tracce. Non vedendola rientrare e non riuscendo a contattarla, i familiari di Maria, 61 anni, di Pastena, in provincia di Frosinone, hanno dato l’allarme alle forze dell’ordine. Come riporta il sito CiociariaOggi, le ricerche sono scattate immediatamente. Si sono attivati i carabinieri della Compagnia di Pontecorvo agli ordini del capitano Tamara Nicolai, i vigili del fuoco e i volontari della protezione civile. Hanno perlustrato ogni centimetro della zona circostante sperando di ritrovare al più presto la donna, sposata e madre di due figli. Forze dell’ordine e volontari hanno setacciato l’area, mentre i parenti e gli amici di Maria vivevano momenti di angoscia e apprensione per la...