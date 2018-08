A4 | Tir contro auto prende fuoco | 10 km di coda

Tir non si accorge della fila in A14 e si schianta contro le auto : 7 in ospedale : Il conducente del camion non si è accorto che davanti a lui si stava formando una coda di veicoli e ha travolto nella corsa tre vetture. Per estrarre uno dei feriti dalle lamiere contorte dell'auto è stato necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco ma fortunatamente nessun ferito è in pericolo di vita.Continua a leggere

De Laurentiis contro la Juve : 'CR7 colpo pericoloso - le si ritorcerà contro. Sarri indeducato - non basta diverTire' : ... dopo sette scudetti cosa si poteva promettere ai tifosi per affascinarli e scaldarli? E per fare la stessa cosa con gli sponsor, il mondo dell'industria e della politica? Riconosco che la società ha ...

Gelson Martins : lo Sporting pronto a riTirare la denuncia alla Fifa contro l’Atletico : Se l’Atletico Madrid alzasse a 40 milioni l’indennizzo allo Sporting Lisbona per Gelson Martins, il club portoghese sarebbe pronto a ritirare la denuncia alla Fifa. Lo scrive A Bola, dopo la rescissione unilaterale da parte del giocatore, ancora sotto contratto con lo Sporting e vincolato da una clausola di 60 milioni, per ‘giusta causa’. L’Atletico si era comunque offerto di risarcire il club biancoverde, ma ...

Incidente autostrada A14 : un morto e 2 feriti gravissimi/ Ultime notizie Ancona : scontro fra auto e Tir : Incidente autostrada A14: un morto e 2 feriti gravissimi. Ultime notizie Ancona: scontro fra auto e tir. Alle ore 6:45 di questa mattina, un grave Incidente nelle Marche(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 09:38:00 GMT)

Saviano : Fornaro - Salvini riTiri la denuncia contro lo scrittore : 'Quale messaggio vuole trasmettere un ministro dell'Interno denunciando uno degli scrittori italiani più conosciuti nel mondo per essere in prima fila da anni -nella lotta alla camorra e alle mafie ?" Lo scrive in una nota il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro "Salvini " aggiunge Fornaro si ...

Perde il controllo dello scooter e scivola sotto un Tir - Ylenia muore a 22 anni : Nuovo incidente stradale nel Vicentino con vittima una giovane donna di 22 anni, Ylenia Boriero , di Zanè che viaggiava a bordo di uno scooter Benelli. Dalla prima ricostruzione effettuata alla ...

Incontro Juncker-Trump? Cosa potrebbe sorTire e analisi Eur/Gbp : Trump ha recentemente parlato dell'Europa come un 'nemico' ma nel contempo era soddisfatto di aver portato l'UE al tavolo delle trattative dove farà valere anche gli eccellenti numeri dell'economia ...

Tir contro auto su A4 - un morto e tre feriti : Scontro tra un tir e un'auto sull'autostrada A4, all'altezza dello svincolo per Sesto San Giovanni, sulla barriera di Milano est. Un uomo di 59 anni è morto e tre persone sono rimaste ferite, ma in ...

Incidenti : Tir contro auto sull’A4 - un morto e tre feriti : Milabno, 24 lug. (AdnKronos) – Scontro tra un tir e un’auto sull’autostrada A4, all’altezza dello svincolo per Sesto San Giovanni, sulla barriera di Milano est. Un uomo di 59 anni è morto e tre persone sono rimaste ferite, ma in maniera non grave. L’incidente è avvenuto intorno alle 10.20: sul posto i mezzi del 118 e i vigili del fuoco. Il tratto autostradale è stato chiuso e la situazione del traffico nelle ...

Scontro Italia-Austria sul passaporto austriaco ai sudTirolesi - Fraccaro : 'Atto ostile' : Si riaccende la polemica tra Roma e Vienna in merito alla doppia cittadinanza per gli abitanti del Sud Tirolo, in Trentino Alto Adige. Il governo italiano non è d'accordo e chiede delucidazioni al governo austriaco, Atto ostile e inopportuno lo definisce il ministro Riccardo Fraccaro. L'Austria ha sempre fatto sapere di voler procedere in concerto con le autorita' italiane ma il quotidiano sudtirolese in lingua tedesca, Tiroler Tageszeitung, ha ...

Decreto Dignità - il Pd riTirerà l’emendamento contro l’aumento dei risarcimenti per i lavoratori licenziati : Il segretario del Pd, Maurizio Martina, assicura che lavorerà insieme ai gruppi parlamentari per abolire l'emendamento al Decreto Dignità presentato dai dem con il quale si chiedeva di non aumentare le indennità per i lavoratori licenziati ingiustamente. L'emendamento - promette Martina - verrà superato.Continua a leggere

Stragi del sabato sera - controlli della Polstrada di Perugia - fermate 7 persone e 9 patenti riTirate : Stragi del sabato sera, controlli della Polstrada di Perugia, fermate 7 persone e 9 patenti ritirate. Nell'ambito delle iniziative tendenti ad individuare nuove strategie per limitare il grave ...

Fraccaro contro il doppio passaporto per i sudTirolesi : "Atto ostile" : Riccardo Fraccaro dice la sua sull'eventualità di un doppio passaporto per i cittadini sudtirolesi, paventata dal governo austriaco, che secondo i media locali avrebbe pronto un disegno di legge da far approvare a breve: "Le notizie in merito destano inquietudine. Se fosse confermato quanto riportato saremmo di fronte ad un atto inopportuno e ostile che intendiamo respingere con fermezza".Per il ministro per i Rapporti con il Parlamento e ...

Come gesTire i problemi di memoria per Huawei P8 Lite 2017 : arriva un controllo incrociato : Ci stiamo per lasciare alle spalle una settimana davvero importante per quanto riguarda gli utenti che hanno deciso di acquistare un Huawei P8 Lite 2017, considerando il fatto che in tanti hanno ricevuto l'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo. I device stanno rispondendo bene tutto sommato, ma Come vi abbiamo riportato nei giorni scorsi si è venuto a creare un vero proprio giallo che dobbiamo analizzare con grande attenzione per ...