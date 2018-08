A Toronto per il TIFF | la guida su misura

Niente Toronto per Roger Federer - il campione svizzero dà forfait : “questione di longevità…” : Roger Federer non giocherà la Rogers Cup di Toronto: il campione svizzero costretto a dare forfait per limitare i troppi impegni presenti in calendario Dopo lo scottante ko di Wimbledon, Roger Federer è costretto a rivedere i suoi piani per il finale di stagione. Il tennista svizzero ha deciso di dare forfait per la Rogers Cup in programma dal 6 al 12 agosto a Toronto, Canada. La motivazione ufficiale, contenuta nel comunicato attraverso ...

Toronto : ucciso l'attentatore che ha colpito a morte due persone e ferito 14 in una sparatoria : PRIMAPRESS, - Toronto, CANADA, - Due morti e 14 persone ferite dai colpi di pistola esplosi in strada alla periferia di Toronto, nel quartiere conosciuto come Greektown. l'attentatore è stato ucciso. ...

Spari in strada a Toronto : 9 persone ferite. Ucciso l'assalitore - : Le condizioni dei feriti ancora non sono chiare: tra loro ci sarebbe anche una ragazzina. Le autorità: presto per parlare di atto terroristico

NBA - parole al miele di Popovich per Leonard dopo la trade con Toronto : Kawhi Leonard ha salutato definitivamente San Antonio, l’ala è stata “tradata”, andrà a Toronto in cambio di DeRozan Kawhi Leonard e Danny Green a Toronto in cambio di DeRozan, Poeltl e una scelta protetta (1-20) al primo giro del Draft 2019, che diventerà 2 scelte protette al secondo turno fra un anno. Questa la trade che ha animato la giornata NBA. dopo l’annuncio della cessione di Leonard, il coach di San Antonio ...

NBA - quasi fatta per Kawhi Leonard a Toronto : offerto DeMar DeRozan : Rimbalza dagli Stati Uniti, riportata in piena notte dal giornalista Shams Charania e poi ripresa e confermata anche da Adrian Wojnarowski , la notizia che i San Antonio Spurs sarebbero in trattative ...

DIRETTA / Indycar Series - streaming video e tv : vittoria preziosa per Dixon! (Gp Honda Indy Toronto 2018) : DIRETTA Gp Honda Indy Toronto 2018: info streaming video e tv della gara canadese del campionato Indy car Series. Si fa tappa in Canada per una delle gare più storiche. (Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 23:18:00 GMT)

Smoke Dawg morto/ Video ultime notizie : ucciso in una sparatoria a Toronto - il 21enne rapper canadese : Smoke Dawg morto, Video ultime notizie: ucciso in una sparatoria a Toronto, il 21enne rapper canadese. E' scomparso nella tarda serata di ieri, a seguito di uno scontro a fuoco(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 09:20:00 GMT)

NBA - Niente Raptors per Ettore Messina : è Nick Nurse il nuovo allenatore di Toronto : ... di una carriera che lo ha visto esibirsi in panchina fin dalla giovanissima età di 23 anni, guida tecnica del Grand View College , il più giovane di sempre nel mondo del college basketball USA, . ...

NBA – Ettore Messina tra i favoriti per la panchina dei Toronto Raptors : è lotta a due con Nurse : Dopo aver allontanato coach Casey, i Toronto Raptors hanno pronte due opzioni per la panchina: Ettore Messina e Nick Nurse Dopo lo ‘sweep’, la sconfitta per 4-0 subita nelle semifinali della Eastern Conference, i Toronto Raptors hanno dato il benservito a coach Casey. Non è bastato l’aver chiuso in prima posizione la regular season, vista l’ennesima eliminazione cocente arrivata per mano del solito LeBron James. I candidati per ricoprire il ...

NBA - Ettore Messina è uno dei due finalisti per la panchina dei Toronto Raptors : I Toronto Raptors ancora non hanno deciso chi sarà il prossimo allenatore della franchigia canadese. Un bel grattacapo tenendo conto delle scadenze a brevissimo termine a cui dover far fronte: il ...

NBA - un nome nuovo per la panchina dei Toronto Raptors : Sarunas Jasikevicius : Con la panchina dei Detroit Pistons ridotta solamente a tre nomi , solamente una corsa all'altro posto di capo-allenatore disponibile in NBA rimane apertissima. E per il posto di lavoro ai Toronto ...