A rischio la partecipazione agli Europei di Daisy Osakue

Daisy Osakue - partecipazione agli Europei a rischio . Malagò : “Dose eccessiva di cortisone per la ferita riportata” : “Cascasse il mondo, ma a Berlino vado assolutamente” aveva dichiarato i giorni scorsi l’atleta della nazionale italiana Daisy Osakue , riferendosi agli Europei di atletica che si terranno prossimamente. Ma così forse non sarà: “A differenza di quanto sembrava nei giorni scorsi la partecipazione di Daisy agli Europei di atletica è a forte rischio”. A bloccare la determinazione e la speranza della primatista 22enne nel lancio del ...

Daisy Osakue - Malagò : "A forte rischio sua partecipazione ad Europei" : Daisy Osakue , Malagò : "A forte rischio sua partecipazione ad Europei" Per il presidente del Coni l’atleta “deve fare una dose massiccia di cortisone e malgrado ci sia la possibilità dell'esenzione, la quantità è troppo elevata”. L’azzurra è stata colpita a un occhio con delle uova a Moncalieri nella notte tra il 29 ed il ...

Atleta italiana Daisy Osakue picchiata a Moncalieri. A rischio la sua partecipazione agli Europei di Berlino : L'Atleta italiana Daisy Osakue è stata aggredita e picchiata nella notte da un gruppo di giovani a Moncalieri, in provincia di Torino, mentre tornava a casa. A denunciare l'episodio è Luca Paladini, attivista Lgbt.La discobola e pesista di origine sudafricana, 22 anni, è stata colpita al volto e ora sarebbe a rischio la sua partecipazione agli Europei di Berlino.Non si conoscono ancora i motivi dell'aggressione, ma non ...