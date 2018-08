A Reggio Calabria l' incontro con il giornalista Aldo Mantineo

Bufala o malasanità? Tutto quello che sappiamo del caso dell'ospedale di Reggio Calabria : Ovviamente, infuria anche la polemica politica. Il parlamentare di Forza Italia Marco Siclari ha denunciato in Senato il trattamento ricevuto da cittadini che 'non solo soffrono per la malattia e l'...

Pazienti con i cartoni a Reggio Calabria - risposta dell’ospedale : “Abbiamo gessi a volontà” : Dall'ospedale di Reggio Calabria assicurano che si è trattato di Pazienti medicati sul posto del'incidente come prevedono i protocolli in caso di emergenza e che è stato preferito tenerli così in vista delle radiografie per evitare complicazioni. "L'ospedale ha gessi e stecche a volontà" hanno sottolineato dalla direzione sanitaria.Continua a leggere

Cartone al posto del gesso a Reggio Calabria - l’ospedale : “Bendaggi d’emergenza? Notizia strumentalizzata” : Indagini, polemiche e “strumentalizzazioni” che impongono comunque “chiarimenti e precisazioni”. È ancora controversa la vicenda del Cartone utilizzato al posto del gesso nel Pronto soccorso di Reggio Calabria. Dopo la Notizia circolata nelle scorse ore, con tanto di foto diffuse sul web di braccia e gambe immobilizzate con il rimedio “artigianale”, ci pensa il direttore generale a fare il punto sul caso che ...

Ospedale Reggio Calabria - fratture steccate con i cartoni. Sindacati : “Neanche nel terzo mondo” : In Calabria infuria la bufera dopo la diffusione delle foto di pazienti con le braccia "fasciate" da brandelli di cartone. Il ministro della salute invia i Nas: "Faremo emergere tutte le responsabilità". Il primario sostiene che il paziente fosse arrivato già così in Ospedale, ma i Sindacati sono sul piede di guerra.Continua a leggere

Reggio Calabria - al Pronto Soccorso si utilizzano cartoni per 'immobilizzare' le fratture : Medici e infermieri costretti ad arrangiarsi con cartoni, nastro adesivo e cerotti. È questa la denuncia fatta dal Corriere della Calabria che ha mostrato foto di pazienti con fratture, lussazioni e distorsioni immobilizzate con l'ausilio di mezzi di fortuna. Il fatto è avvenuto (e avviene) presso il Pronto Soccorso degli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria, dove il reparto di ortopedia è aperto solo dalle 8 di mattina alle 20 di sera. Di ...

Reggio Calabria - la difesa dell'ospedale : ortopedia non chiude alle 20 - : Il dg Francesco Benedetto parla a Sky Tg24: "Abbiamo 30 pazienti ricoverati in degenza ordinaria". Sulle denunce di fratture medicate con cartoni, il primario del reparto spiega che riguarderebbero ...

Ospedale di Reggio Calabria - min. Grillo : 'Ingiustificabili carenze organizzative' : 'Il caso dei pazienti con fratture fasciati con cartoni è di una gravità estrema' ha detto il ministro della Salute. 'Faremo emergere tutte le responsabilità' - Il ministro della Salute Giulia Grillo ...