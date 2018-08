A Massa Marittima la lirica è in piazza

Lirica in piazza a Massa Marittima - svelato il cartellone : Tutti gli spettacoli iniziano alle 21.15. Prevendite online su www.boxofficetoscana.it e in tutti i punti vendita Ticketone. La manifestazione è organizzata dal Comune di Massa Marittima , prodotta da ...

La Carmen - il Trovatore e la Cavalleria rusticana : grande stagione per la Lirica in piazza a Massa Marittima : Tutti gli spettacoli iniziano alle ore 21.15. E' questo il cartellone della 33/a edizione di "Lirica in piazza", uno degli appuntamenti ormai consolidati del panorama lirico italiano in programma a ...