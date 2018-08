A Glasgow e Berlino dal 2 al 12 agosto Campionati Europei di 7 sport

news.superscommesse

: ???? @Euro_Champs ???? Dal 2 al 12 agosto in diretta da Berlino e Glasgow la prima edizione di un evento sportivo unico… - RaiDue : ???? @Euro_Champs ???? Dal 2 al 12 agosto in diretta da Berlino e Glasgow la prima edizione di un evento sportivo unico… - Pagliarafabio : RT @RaiDue: ???? @Euro_Champs ???? Dal 2 al 12 agosto in diretta da Berlino e Glasgow la prima edizione di un evento sportivo unico! #Rai2 @Rai… - atleticaitalia : RT @RaiDue: ???? @Euro_Champs ???? Dal 2 al 12 agosto in diretta da Berlino e Glasgow la prima edizione di un evento sportivo unico! #Rai2 @Rai… -

(Di mercoledì 1 agosto 2018) Saranno complessivamente in gara quasi 5000 atleti, di cui circa 1500 per idi atletica leggera a, mentre per gliche si svolgeranno asaranno oltre 3000 gli ...