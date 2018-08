A Fico non piace più l' autobus? La Camera prende 7 nuove auto blu

Quando la retromarcia non è proprio il tuo forte…La manovra è semplice ma il risultato è catastroFico : In un parcheggio in Russia un automobilista maldestro sta cercando di uscire in retromarcia. La manovra apparentemente banale, si rivela un vero incubo per via dello spazio ristretto. A farne le spese saranno ben tre auto vicine travolte dal conducente che, dopo essersi creato involontariamente un bel po’ di spazio, si allontana indisturbato L'articolo Quando la retromarcia non è proprio il tuo forte…La manovra è semplice ma il ...

Fico a "Mani rosse" : Libia non sicura : 22.47 "Non credo che la Libia sia un porto sicuro: lì ci sono molti migranti detenuti in luoghi dove manca la tutela dei diritti umani". Così il presidente della Camera, Fico, incontrando i manifestanti di "Mani rosse", davanti a Montecitorio, che chiedono non sia varato il dl sull'assegnazione di motovedette alla Libia. "E' giusto porre il tema in Ue, non è possibile che l'Europa non prenda la situazione in mano",spiega. "Le quote vanno ...

Nomine Rai - Meloni “sì Marcello Foa presidente”/ Domani voto Cda - FI verso No : Fico “questa legge non va bene” : Nomine Rai, Domani voto in Cda: Meloni, "sì a Marcello Foa presidente". Mercoledì Commissione Vigilanza, Forza Italia verso il No: Fico, "non mi piace questa legge". Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 19:01:00 GMT)

Rai - Fico : “Nomine? Questa legge non mi piace ma qualsiasi governo si sarebbe mosso nello stesso modo” : “Nomine Rai? La legge votata in Parlamento dall’ex presidente del Consiglio non mi piace. E’ una legge che assoggetta la Rai al governo”. Così, ai microfoni di Radio Radicale, si pronuncia il presidente della Camera Roberto Fico, a margine di una tavola rotonda a Montecitorio sull’acqua pubblica. E spiega: “Se amministratore delegato e presidente della Rai sono scelti dal governo, allora è un modo di ...

Mattarella : 'L'Italia non sia un far west'; Ritorna Berlusconi; Fico si inspira al Papa : LE REGIONI SI PREPARANO ALLA MANOVRA, INCONTRO COL MEF Legge di bilancio e fondi per la sanità al centro dell'incontro tra le regioni e il sottosegretario all'economia Massimo Garavaglia. Il ...

Milano : Cattaneo - bene operazione trafFico rifiuti - non abbassiamo guardia : Milano, 26 lug. (AdnKronos) - "Mi congratulo per l'ottimo lavoro delle forze dell'ordine che hanno assicurato alla giustizia operatori implicati nel traffico illecito di rifiuti". Così l'assessore all'Ambiente di Regione Lombardia Raffaele Cattaneo commenta l'operazione dei carabinieri forestali dei

Camping river - Di Maio difende lo sgombero : “Legittimo e paciFico - non c’è nessuno scontro” : Luigi Di Maio difende lo sgombero in atto al Camping river, il campo nomadi in via tenuta Piccirilli a Roma, avviato nonostante la sospensiva fino a venerdì della Corte Europea dei diritti dell’uomo. Di fronte alle denunce delle associazioni, Di Maio ha replicato: “Abbiamo sentito la polizia locale che smentisce qualsiasi tipo di scontro, è uno sgombero pacifico. E sì, lo ritengo legittimo questo sgombero”, ha tagliato corto il ...

Crocifisso - migranti e cittadinanza. Perché Roberto Fico - e il M5S - non è Satana : Che i muri, nel mondo ce ne sono centinaia, siano ferite da curare Bergoglio lo ha indicato con gesti e azioni, come quando celebrando la messa a ottanta metri dal confine tra Messico e Stati Uniti ...

MIGRANTI - MOAVERO : “PORTI APERTI FINO A MODIFICA MISSIONE SOPHIA”/ Salvini ‘non convinto’ - Fico “Ue solidale” : MIGRANTI, MOAVERO: “PORTI in Italia APERTI”. Il ministro degli esteri ha parlato da Berlino sulla questione immigrazione, precisando: “FINO alla MODIFICA MISSIONE Sophia"(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 20:46:00 GMT)

Fico : "Salvare vite in mare sempre e comunque"<br>CEI : "non volgiamo lo sguardo altrove" : Salvare "sempre" i migranti "in mare" senza se e senza ma. Il presidente della Camera Roberto Fico dall’alto del suo ruolo istituzionale può permettersi di dire quello che altri esponenti M5s tacciono. Fico lancia oggi un monito che sembra rivolto direttamente a chi di competenza nella gestione dell'accoglienza ai migranti, ovvero al vicepremier e ministro degli Interni Matteo Salvini."Salvataggio di vite in mare sì, sempre e comunque. E ...

Regeni - Fico : “Non mi arrenderò mai nella ricerca della verità. Domani incontro presidente del Parlamento egiziano” : “Giulio Regeni? Per me è una questione fondamentale. Domani incontrerò il presidente del Parlamento egiziano. La verità su quanto è successo non vale solo per la dignità della famiglia ma di tutti noi, delle istituzioni. Noi siamo vicini al cento per cento a famiglia Regeni“. Sono le parole pronunciate dal presidente della Camera, Roberto Fico, sull’assassinio di Giulio Regeni. E aggiunge: “Sono contento che anche il ...