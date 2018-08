A Carpi servirà l’autocertificazione antifascista per svolgere attività culturali

fanpage

(Di mercoledì 1 agosto 2018) Da oggi nella cittadina in provincia di Modena per esercitareculturale in pubblico bisognerà autocertificare di ripudiare il fascismo e ogni forma di razzismo, in linea con i principi stabiliti nella nostra Costituzione. Chi non si adeguerà sarà bandito da concessioni e finanziamenti pubblici per sei anni.