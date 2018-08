' 4 passi fra i pianeti' | le iniziative dell' Osservatorio Astronomico del Righi

Franca Leosini/ “Rincorrere i delitti è una passione che mi divora” : La giornalista di "Storie Maledette" racconta a Libero Quotidiano quanto la sua passione, la faccia tormentare. Ecco le storie più incredibili raccolte(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 13:38:00 GMT)

passiONE PERICOLOSA/ Su Rai Due il film con James Franco (oggi - 29 luglio 2018) : PASSIONE PERICOLOSA, il film in onda su Rai Due oggi, domenica 29 luglio 2018. Nel cast: James Franco, Paulina Singer e Francois Arnaud, alla regia Jerel Rosares. Il dettaglio.(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 10:16:00 GMT)

Valentino Rossi - scatta la passione con la fidanzata : Francesca Sofia Novello in topless sullo yacht del pilota [GALLERY] : Tra Valentino Rossi e la fidanzata Francesca Sofia Novello scatta la passione sul lussuoso yacht del pilota di MotoGp a largo di Pesaro Una passione travolgente quella che c’è tra Valentino Rossi e la sua nuova fidanzata. Il pilota di MotoGp, reduce dal weekend che l’ha visto protagonista sulla pista del Sachsenring in Germania, si concede un po’ di relax a bordo del suo lussuoso yacht accanto a Francesca Sofia Novello. ...

13 luglio - Per la rassegna "passi segreti" lo spettacolo 'Incanti' al Teatro Comunale di Massafra - Taranto - : Ticket spettacoli 'Incanti' e 'Intrighi': 10 euro. Ticket spettacolo 'Incubi': 15 euro. La rassegna "Passi Segreti", conosciuta negli anni passati come "Massafra Secret", per la sesta edizione ...

Settanta che passione : festa al Parco Schuster con Franco Micalizzi : Note anni Settanta che passione. Con 'Le chiamavano colonne sonore. Golden 70's' Franco Micalizzi & The Big Bubbling Band hanno catalizzato l'attenzione, la memoria e gli applausi del folto pubblico ...

Barivecchia - 23enne gambizzato per motivi passionali : arrestati due fratelli di San Girolamo : arrestati i presunti responsabili della sparatoria avvenuta all'alba di oggi in piazza Chiurlia , a Barivecchia, costata il ferimento a un ragazzo di 23 anni apparentato con la famiglia Capriati. Si ...

Francesco Monte - scoppia la passione con Ana Moya : baci e coccole a Ibiza : Francesco Monte, è Ana Moya la nuova fiamma dell’ex tronista? Momento di passione a Ibiza con la modella Da diverso tempo si mormorava ormai di una forte passione scoppiata a Ibiza tra Francesco Monte e una misteriosa modella. Dell’identità di quest’ultima, però, nulla era stato detto e scritto fino ad oggi. A svelare il mistero, […] L'articolo Francesco Monte, scoppia la passione con Ana Moya: baci e coccole a Ibiza ...

Massafra - Taranto - - Al via la rassegna "passi segreti" - a cura del Teatro delle Forche : Ticket spettacoli 'Inganni', 'Incontri', 'Incanti', 'Intrighi': intero 10 euro / ridotto 8 euro , per gruppi di almeno 8 persone e per chi acquista la card 'Passi segreti', valida per tutti gli ...

Grande Fratello 2018 Matteo Gentili e Alessia Prete - una passione che brucia : “Con Alessia l’intimità va molto bene e c’è molta intesa sotto le lenzuola”. Parola di Matteo Gentili che, in un’intervista concessa a Vero, parla della sua relazione con Alessia Prete, conosciuta all’interno della casa del Grande Fratello 2018. “Ho cominciato a mettere i calzettoni bianchi per spegnere l’attrazione di Matteo!” replica lei “La passione si vedeva anche solo dai nostri ...

Italia - Usa - Francia - Gb : gestione petrolio Libia passi a Tripoli : "Qualsiasi tentativo di aggirare il regime di sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite danneggerà profondamente l'economia libica, aggravando la crisi umanitaria e minando ...

Maltempo Sicilia - nubifragio a Palermo : allagamenti - alberi abbattuti e automobilisti bloccati nei sottopassi : Decine gli interventi dei vigili del fuoco a Palermo a causa del nubifragio che si è abbattuto nella notte in città provocando numerosi disagi: segnalati allagamenti, alberi caduti, automobilisti intrappolati soprattutto nei sottopassi, dove le carreggiate si sono trasformate in veri e propri fiumi d’acqua. Registrati tombini saltati e garage allagati in diverse zone della città. Le situazioni più critiche a Falsomiele, Bonagia, Ciaculli e ...