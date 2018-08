20 anni di meno film stasera in tv 1 agosto | trama | curiosità | streaming

“Menomale che l’ho visto!”. Ha rischiato di morire a 37 anni per un gesto banalissimo : Signore, quante di voi, durante il ciclo, indossano regolarmente i tamponi? Sicuramente molte. Tante donne trovano più igienico e confortevole (per quanto qualcosa in ‘quei giorni’ possa essere confortevole) usare gli assorbenti interni anziché quelli esterni. Soprattutto d’estate, poi, sono molto più pratici. Anche Amanda Stanley, una trentasettenne del Massachusetts, Stati Uniti, e mamma di due bambini usa i tamponi ma ...

Iuschra - nemmeno una traccia della bimba di 12 anni scomparsa da quattro giorni nel Bresciano : Neppure la più piccola traccia in quei boschi, in quelle forre, in quelle scarpate: Iuschra sembra svanita nel nulla. 'Ed è l'aspetto che più ci preoccupa e inquieta', ammette il prefetto di Brescia ...

Iuschra - nemmeno una traccia della bimba di 12 anni scomparsa da quattro giorni nel Bresciano : Neppure la più piccola traccia in quei boschi, in quelle forre, in quelle scarpate: Iuschra sembra svanita nel nulla. 'Ed è l'aspetto che più ci preoccupa e inquieta', ammette il prefetto di Brescia ...

Facebook potrà bloccare direttamente i profili di chi ha meno di 13 anni : Fino ad ora questo avveniva soltanto su segnalazione, adesso è stato dato più potere di controllo ai moderatori del social

MILAN - RICORSO TAS : OGGI LA SENTENZA/ Uefa ultime notizie - la garanzia di Elliot : “Impegno di almeno 3 anni” : MILAN, RICORSO Tas: OGGI la SENTENZA. Uefa ultime notizie, rossoneri rischiano l'esclusione dalle coppe: l'amministratore delegato Marco Fassone si dice "fiducioso"(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 08:07:00 GMT)

Milan - la garanzia di Elliott al Tas : "Impegno di almeno tre anni" : Marco Fassone, amministratore delegato del Milan. Afp I due tifosi rossoneri, un bimbo e un giovanotto con la sciarpa, che ieri hanno presidiato la zona in Avenue de Beaumont e tutti gli altri ovunque ...

Tumore al rene : 1 paziente su 4 ha meno di 50 anni : Il Tumore del rene interessa sempre più i giovani, il 25% dei pazienti ha meno di 50 anni al momento della diagnosi. E’ quanto emerge dagli studi di della Fondazione Irccs Istituto Nazionale dei Tumori di Milano e della Fondazione Irccs Policlinico ‘San Matteo’ di Pavia. Solo dieci anni fa questa percentuale non raggiungeva il 10%. La maggiore diffusione di strumenti come l’ecografia addominale ha aumentato le diagnosi in fase ...

Malattie rare : in Italia 740mila pazienti - 1 su 5 ha meno di 18 anni : Il IV rapporto sulla condizione delle persone con malattia rara in Italia, “Monitorare“, presentato oggi alla Camera, ha rilevato che è in aumento la copertura dei registri regionali delle Malattie rare e il numero complessivo delle persone con patologie ‘orfane’ nel nostro Paese potrebbe arrivare a superare le 740 mila unità, con una prevalenza stimata dell’1,22% sulla popolazione. Solo una persona con malattia su ...

Spariscono le banche : meno 6.289 filiali in 7 anni - 383 Comuni senza sportelli : Se continua così, nei prossimi anni cercare una banca sarà paragonabile al nuovo “ago nel pagliaio”. Un pensiero ovviamente estremo, ma che si collega alle ultime stime sulla presenza territoriale...

MotoGp – Un secondo posto per il fratello e Don Cesare - Valentino Rossi svela le sue extra motivazioni : “mi sento 10 anni in meno” : Valentino Rossi e le sue impressioni dopo il Gp di Germania, in cui è giunto secondo sul traguardo del Sachsenring Marc Marquez si consacra re assoluto del Sachsenring. Lo spagnolo vince il nono round del campionato mondiale di MotoGp e allunga in classifica su Valentino Rossi. Il vantaggio del pilota della Honda è ora di 46 punti sul motociclista di Tavullia, che conclude però la gara con un ottimo secondo posto. Sul terzo gradino del ...

Decreto Dignità : 80mila posti di lavoro in meno in 10 anni : Il Decreto Dignità è stato pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale ed è accompagnato da una relazione tecnica dalla quale emergono dettagli che hanno scatenato non poche polemiche. Infatti, secondo i calcoli, una conseguenza del Decreto voluto dal ministro del lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio sarà che ogni anno ci saranno 8mila posti di lavoro in meno, quindi circa 80mil in meno fino al 2028, ossia per i prossimi dieci ...

Intervista – Jerry Calà : «Io - gli anni ottanta ed i social network : ci vuole più contatto e meno chatto» : “L’estate non è una stagione ma uno stato d’animo” questo è il motto che Jerry Calà, uno dei volti più noti della commedia all’italiana, regista e attore di film cult come “Sapore di mare” e “Rimini Rimini”, ripete al termine di ogni suo spettacolo che da oltre vent’anni richiama giovani e non alla ricerca di qualche ora di spensieratezza. Oggi l’ex gatto di Vicolo Miracoli, dopo aver battuto il record di visualizzazioni ...

Dl dignità - Martina : prevede 80mila posti lavoro in meno in 10anni : Roma, 13 lug., askanews, - '80mila posti di lavoro in meno in 10 anni. Sono quelli che prevede la relazione del decreto dignità. Ma non doveva essere la Waterloo del precariato? Il problema del lavoro ...

Sos sanià : tra 5 anni 12 mila medici in meno. Vanno in pensione o scelgono il privato : A lanciare l'allarme è la federazione delle aziende sanitarie pubbliche. Il dato non migliorerebbe anche in caso di sblocco totale del turn-over. Il 35% dei camici bianchi lascia il lavoro prima dei ...