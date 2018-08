16 Donne Che Hanno Cambiato Il Mondo Con Le Loro Invenzioni Rivoluzionarie

Perché le Donne si depilano ancora? : Tra questi, Braun e Gillette Venus, marchi leader nel mondo della rasatura e dell'epilazione, che hanno commissionato una ricerca proprio per capire quali sono le nuove tendenze e quali i fattori che ...

Uomini e Donne news - Sara : “Ecco in che rapporti sono rimasta con Nilufar” : news Uomini e Donne: in che rapporti sono rimasti Sara e Nilufar Dopo la fine di Uomini e Donne e soprattutto dopo l’interruzione della relazione tra Sara e Luigi, sono in molti a voler sapere in che rapporti sono rimasti l’Affi Fella e Nilufar Addati. Il legame tra le due non è stato sempre dei […] L'articolo Uomini e Donne news, Sara: “Ecco in che rapporti sono rimasta con Nilufar” proviene da Gossip e Tv.

Per le Donne diabetiche rischio di tumore più alto del 27% : Studio di revisione su 47 ricerche pubblicate sull'argomento per un totale di oltre 20 milioni di individui

“È nata Amalia!”. Uomini e Donne : è diventato papà. “Una semplice foto basta a far descrivere quello che provo in questo momento!” : Come si suol dire: è il momento più bello della vita. La nascita di un figlio è di gran lunga la gioia che non ha eguali. E adesso la felicità è arrivata a casa di un ex tronista di Uomini e Donne. Il pubblico più affezionato del programma di Maria De Filippi ben ricorderà Federico Romano, protagonista della stagione 2010/11 e di una storia d’amore con Ylenia Isidori. Da allora ne è passata di acqua sotto i ponti e oggi Federico è ...

Uno Stato che aiuti le Donne a non abortire. Fontana : "A loro direi - un figlio è meglio farlo" : "Finora non ci sono state polemiche, né screzi, con il Movimento 5 Stelle". Lorenzo Fontana sente il sostegno della maggioranza nelle sue battaglie da ministro della Famiglia e della Disabilità, dal no al riconoscimento dei figli di coppie gay al no all'utero in affitto, dalla contrarietà all'aborto al rilancio delle politiche per i disabili."Il nostro compito sarà quello di valorizzare la famiglia composta da una ...

Uomini e Donne - Martina Luchena : sua nonna Francesca è venuta a mancare : Martina Luchena, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi attualmente in pausa estiva, ha comunicato una brutta notizia alle sue fan, un lutto familiare, per la precisione.Con un post condiviso su Instagram, infatti, la 25enne torinese ha dichiarato che sua nonna Francesca è venuta a mancare. Per ricordarla, l'ex corteggiatrice di Riccardo Gismondi ha anche condiviso una foto che la ritrae insieme a ...

Uomini e Donne Ludovica Valli prostrata dalle critiche sul fisico - duro sfogo : “Schifo… basta - basta - basta” : Uomini e Donne, Ludovica Valli prostrata dalle critiche sul fisico, duro sfogo: “Non rompete i cog…. è uno schifo… basta, basta, basta. La gente è cattivissima” Ludovica Valli perde la pazienza e snocciola una serie di Instagram Stories di fuoco. Ad accendere la miccia che ha portato al lungo e pesante sfogo ci hanno pensato […] L'articolo Uomini e Donne Ludovica Valli prostrata dalle critiche sul fisico, duro ...

Uomini e Donne/ Andrea Melchiorre : "Valentina Dallari? Ho saputo che stava male ma.." (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Andrea Melchiorre torna a parlare di Valentina Dallari e ammette di non averla chiamata quando è stata male: ecco perché(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 07:05:00 GMT)

“Ora è un angelo”. Lutto per Martina Luchena - ex protagonista di Uomini e Donne : Lutto per Martina Luchena, la ex protagonista di Uomini e Donne. Corteggiava Riccardo Gismondi e a differenze di molte sue colleghe ha continuato a essere molto popolare anche quando è finita la sua esperienza nello studio di Maria De Filippi. Su Instagram, per dire, dove si definisce ‘Beauty fashion influencer’, conta quasi 600mila follower e ogni suo post riscuote molto successo. Questa volta, però, Martina ha condiviso una ...

Uomini e Donne Martina Luchena - grave lutto : il lungo messaggio : Uomini e Donne Martina Luchena, grave lutto: il lungo messaggio dell’ex corteggiatrice sulla dolorosa perdita lutto per Martina Luchena. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, poche ore fa, ha annunciato via Instagram la dolente notizia della morte di sua nonna, Francesca. L’influencer ha riservato all’amatissima parente un lungo messaggio social d’addio, svelando anche la promessa […] L'articolo Uomini e Donne ...

Fiorella Mannoia/ Video - dal teatro "Combattente" alla tv in difesa delle Donne (Amiche in Arena) : Il concerto Amiche in Arena è nato da un’idea di Loredana Bertè e di Fiorella Mannoia, Direttore Artistico dell’evento. Appuntamento questa sera su Canale 5.(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 09:32:00 GMT)

Che cosa succede quando le Donne guadagnano più dei mariti? : Che cosa succede in una coppia sposata quando la donna guadagna più dell’uomo? Moglie e marito scelgono di mentire, abbassando lo stipendio di lei ed esagerando quello di lui. Ecco un effetto sorprendente del cambiamento sociale, rilevato dal Census Bureau statunitense, l’agenzia statistica del Governo federale, che ha recentemente pubblicato un’indagine sui redditi delle coppie americane dal titolo eloquente: Manning Up and Womaning Down. ...

DEPRESSIONE : 2.8 MILIONI PERSONE IN ITALIA - ATTENZIONE AI DISOCCUPATI/ A rischio anche Donne e anziani : 2.8 MILIONI di depressi in ITALIA, ATTENZIONE ai DISOCCUPATI: la patologia colpisce sempre più PERSONE nel nostro paese. Istat parla di 170mila studenti con disturbi intellettivi.(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 21:56:00 GMT)

La voce della Politica Sgravi contributivi per coop. sociali che assumono Donne vittime di violenza : La legge di bilancio 2018 , art. 1, comma 220, ha introdotto importanti misure di agevolazione contributiva per incentivare l'assunzione di donne vittime di violenza di genere. Le cooperative sociali ...