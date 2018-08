16 anni fa la nascita della nuova Fiorentina

Pane che precede di 4000 anni la nascita dell'agricoltura : In un sito archeologico nel nord-est della Giordania sono stati scoperti i resti carbonizzati di una sorta di antica pagnotta schiacciata, che alcuni cacciatori-raccoglitori cossero 14.400 anni fa. Si ...

G.I. JOE - LA NASCITA DEI COBRA/ Su Italia 1 il film con Channing Tatum (oggi - 26 luglio 2018) : G. I. Joe - La NASCITA dei COBRA, il film in onda su Italia 1 oggi, giovedì 26 luglio 2018. Nel cast: Channing Tatum, Joseph Gordon-Levitt, alla regia Stephen Sommers. Il dettaglio.(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 09:19:00 GMT)

Salute : 40 anni fa la prima nascita con fecondazione assistita : Il 25 luglio 1978 è una data storica, rivoluzionaria, nel campo della riproduzione medicalmente assistita. A Oldham, cittadina nel Nord dell’Inghilterra, nasce Louise Brown, la prima bambina concepita in provetta grazie alla fecondazione assistita, tecnica che risulterà fondamentale per affrontare con successo infertilità e sterilità. Da quel giorno di tempo ne è trascorso davvero molto e in questi 40 anni la Pma ha sviluppato tecniche ...

Depressa dopo la nascita del suo secondo bambino si impicca : Aimmie muore a 22 anni : Aimmie-Marie Hargreaves si è tolta la vita a soli 22 anni dopo aver dato alla luce il suo secondo bambino. Alla base della sua decisione ci sarebbe la depressione post-partum. L'autopsia ha rivelato che il giorno della tragedia non aveva preso gli antidepressivi e che c'erano tracce di alcol nel suo sangue: "Era una mamma straordinaria".Continua a leggere

Nelson Mandela - 100 anni fa la nascita di Madiba : la grafic novel di Lewis Helfand e Sankha Banerjee : Ciao Madiba. Per celebrare i cento anni dalla nascita di Nelson Mandela, il leader politico anti-apertheid che fu presidente del Sudafrica dal 1994 al 1999, e che morì il 5 dicembre 2013, da oggi in libreria potrete ammirare la graphic novel di Lewis Helfand e Sankha Banerjee, intitolata Nelson Mandela – L’anima invincibile (Gribaudo-Feltrinelli) di cui il FQMagazine vi offre in anteprima dieci tavole. “Il mio ideale più caro è quello ...

Google ricorda il 104° anniversario dalla nascita di Gino Bartali : un doodle dedicato alla memoria del grande corridore toscano : Vi starete chiedendo: ma perché quella bicicletta nel doodle di Google? Ebbene il motore di ricerca più diffuso e famoso del mondo di internet ha deciso di dedicare a Gino Bartali, nel giorno del 104° anniversario della propria nascita, un tributo importante in onore della propria memoria. Per gli appassionati di storia oggi ricorre anche la caduta della stirpe dei Romanov ma il fascino del “Ginettaccio” ha avuto il sopravvento. Nato ...

Nelson Mandela - 100 anni dalla sua nascita/ L'omaggio di Barack Obama : "Lui l'esempio da seguire" : Nelson Mandela, 100 anni dalla sua nascita: il 18 luglio 2018 nasceva a Mvezo il politico e attivista sudafricano, ecco L'omaggio di Barack Obama, "è lui l'esempio da seguire"(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 10:35:00 GMT)

Ciclismo - ricorre il 104° anniversario della nascita di Gino Bartali : Google lo celebra con un doodle speciale [FOTO] : Google ha deciso di celebrare il 104° anniversario della nascita di Gino Bartali con un doodle speciale Un doodle speciale, per celebrare il 104° anniversario della nascita di Gino Bartali. Così Google ha deciso di omaggiare il Giusto tra le nazioni, soprannome attribuito al campione italiano nel 2013 per la sua attività a favore degli Ebrei durante la Seconda guerra mondiale. Un’iniziativa che comprende tutto ciò che c’è da ...

Ingmar Bergman - 100 anni dalla sua nascita/ Il regista svedese che ha rivoluzionato il cinema : Ingmar Bergman, 100 anni dalla sua nascita: il 14 luglio del 1918 nasceva a Uppsala uno dei registi più importanti della storia del cinema, "l'artista totale"(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 12:36:00 GMT)

Ingmar Bergman - a 100 anni dalla nascita impressioni su sette capolavori del regista che abitava sempre nei suoi sogni : Una carriera straordinaria, straripante di successi distribuiti fra teatro, televisione ma soprattutto tanto, magnifico cinema. Un’unica firma capace di autografare decine e decine di pellicole imperdibili, componendo una filmografia così alta e sconfinata da far impallidire persino la più fertile fra le correnti artistiche. Esaurire le infinite personalità di Ingmar Bergman in un semplice articolo sarebbe impossibile. Meglio dunque ...

Dall’ermo colle al villino San Leopardo : i luoghi delle poesie di Giacomo Leopardi - a 220 anni dalla nascita : Il 29 giugno 1789 nasceva, a Recanati, Giacomo Leopardi. Ancora oggi le sue poesie sono estremamente famose, così come le circostanze che le hanno ispirate: in occasione dei 220 anni dalla nascita, ecco alcuni fra i luoghi più importanti per il poeta.Continua a leggere

I costruttori di Stonehenge potrebbero aver usato il teorema di Pitagora 2000 anni prima della sua nascita : Chiunque abbia costruito Stonehenge potrebbe aver utilizzato il teorema di Pitagora, ben duemila anni prima della nascita del filosofo greco. È quanto rivela un nuovo libro, intitolato "Megalith: Studies in Stone", la cui data di uscita è stata fatta coincidere dagli autori, non a caso, proprio con il solstizio d'estate, che a Stonehenge è un evento spettacolare. "Le persone spesso pensano ai nostri antenati come a uomini ...

Bimba di 9 anni muore 3 giorni prima della nascita della sorellina : il racconto choc della mamma : Lisa, che è una mamma single, 3 giorni dopo ha messo al mondo la sua bambina: 'Stavo per chiamarla Hope, ma Courtney ha detto che voleva chiamarla Evelyn. Quindi dopo la sua morte è stato quello il ...

Napoli ricorda Troisi a 40 anni dalla nascita de "La smorfia" : Napoli ricorda Troisi a 40 anni dalla nascita de "La smorfia" L'appuntamento con "Revuoto 2018" è per il 22, 23 e 24 giugno in piazza del Plebiscito. Saranno proiettati per la prima volta anche filmati inediti dell'attore messi a disposizione dalla famiglia Parole chiave: ...