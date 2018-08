1 agosto - La musica folk dei Tamburellisti di Torrepaduli al Lido Paradiso a

I 10 festival musicali da non perdere ad agosto : Il dj, vincitore di un Grammy Awards e secondo dj al mondo ad aver avuto una stella sulla Hollywood Walk of Fame, vanta numerose collaborazioni internazionali con artisti di fama mondiale come ...

Jurockcirc Park : al parco Besozzo Benioli a Intra sabato 4 agosto dalle ore 16 : 30 sino a sera - musica Rock e Arte Circense attraverso ... : Durante il pomeriggio, selezione di musica Rock powered by FAKK dalle 21:00 LIVE MUSIC ' Boobs Lickers ' KudA from Novara ' Labradors from Milano Durante i live, SPETTACOLI di: DANZA ACROBATICA AEREA ...

Serate di Grande Musica al Cortile di Sant’Ivo : Dal 2 al 9 agosto : Roma – Continuano gli appuntamenti dell’edizione 2018 delle seguitissime Serate di Grande Musica al Cortile di Sant’ Ivo che vedono 4 programmi di ampia varietà e piacevole intrattenimento ai quali si può assistere nello stupendo ambiente del Cortile di Sant’Ivo alla Sapienza (Corso Rinascimento 40). Protagonisti principali sul palco saranno come sempre gli apprezzatissimi musicisti dell’Orchestra dell’International Chamber ...

Verbania Street Art. Appuntamento finale venerdì 3 agosto a Pallanza; nelle vie e piazze dalle ore 18.30 tanta musica - ristoranti diffusi - ... : ... ristoranti diffusi, artisti di strada, angolo bimbi, spettacoli di magia e altri momenti di intrattenimento . Soddisfatta per questo risultato la Pro Loco, che con Comune e Associazione Commercianti ...

Mattinata Festival 2018 : dal 1 agosto tre giorni di grandi eventi in musica - organizzati dal MAD : Poso è un incredibile talento del jazz internazionale, soul e afro-latino, polistrumentista, virtuoso delle percussioni e compositore apprezzato in tutto il mondo per la sua musica incredibilmente ...

Musica in TV - dal 2 agosto su Italia 1 parte Battiti Live : Rai Uno ha gli Wind Music Awards, Canale 5 il Wind Summer Festival, Real Time ha Radio Italia Live – Il Concerto, RTL 102.5 ha il Power Hits Estate. Italia 1, per anni regina della Musica estiva in TV grazie al Festivalbar, conferma la partnership con Radio Norba (tra le radio più ascoltate al Sud) per il secondo anno di fila per la messa in onda di Battiti Live, tour itinerante dell’emittente pugliese che tocca le principali piazze della ...

Salemi - un'estate piena di musica e ad agosto torna la Sagra della Busiata. Il programma : Con il concerto di Annalisa in piazza Alicia per il 'Bye Bye Tour 2018', previsto per le 21.30 di sabato 28 luglio, entra nel vivo il cartellone degli eventi 'Salemi d'Estate' , messo a punto dall'...

La Piazza vive - Viva la piazza : musica di tutti i generi fino al 17 agosto : In caso di maltempo gli spettacoli si terranno al circolo ricreativo culturale La Rampa. Info 055 8050824 .

Teatro&Musica. "Casola è una Favola" riparte dal 22 luglio al 14 agosto : ecco tutto il programma : Al calar del sole, dalle ore 20,30 al via spettacoli, artisti di strada, racconti. Tra gli artisti presenti: Teatro due Mondi di Faenza, Paola Li Vecchi e Le Strologhe. Quella notte ci sarà anche l'...

Cagliari - al via "E-state in corso" : musica - enogastronomia e artigianato sino ad agosto : Installazioni artistiche e sonore, spettacoli teatrali, giochi, elementi interattivi e degustazioni. Inoltre sarà allestito anche il mercatino creativo con espositori da tutta la Sardegna. L'ingresso ...