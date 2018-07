Euro Zona - inflazione luglio sale oltre il target BCE del 2% : Teleborsa, - Attesa in rialzo l'inflazione in EuroZona che a luglio dovrebbe essersi spinta a luglio oltre il target del 2% fissato dalla BCE per le decisioni di politica monetaria. E' quanto emerge ...

Zona Euro - economia mostra segnali di vigore : Continua la crescita per l'economia di Eurolandia nel 2° trimestre dell'anno, a conferma della ripresa in atto nelle principali economie Europee. Secondo la stima preliminare di Eurostat, il PIL dell EuroZona dovrebbe esser ...

Euro Zona - tasso di disoccupazione ai livelli più bassi dal 2008 : Rimane stabile a giugno il mercato del lavoro dell'EuroZona. Secondo l' Istituto di Statistica dell'Unione Europe a, EuroSTAT,, il tasso di disoccupazione si è attestato a giugno all'8,3% come il mese ...

Zona Euro - frena la fiducia dei consumatori : Nel mese di luglio 2018, l'indice che misura il sentiment generale dell'economia è risultato pari a 112,1 punti dai 112,3 del mese precedente, risultando tuttavia al di sopra delle attese degli ...

Zona Euro - si deteriora il clima affari a luglio : Nel mese di luglio 2018, il clima affari nella Zona Euro ha registrato un calo, seguendo il trend di rallentamento rilevato il mese precedente. In base ai numeri forniti dalla Commissione Europea, l'...

L'Europa e il Giappone hanno creato una Zona dove i dati si cambiano liberamente : 'I dati sono il carburante dell'economia globale e questo accordo farà sì che possano viaggiare tra i due Paesi portando beneficio sia ai cittadini che alle economie', ha detto la commissaria la ...

Bankitalia : e-coin invariato - economia euroZona in espansione : L'indicatore '-coin che fornisce in tempo reale una stima sintetica del quadro congiunturale corrente nell'area dell'euro e in tal caso mostra come l'economia della zona euro non ha risentito delle ...

EuroZona - esperti settore privato rivedono al rialzo stime inflazione : Riviste al rialzo le stime sull'inflazione per il 2018 e il 2019, mentre sono rimaste invariate per il 2020. E' quanto rivela l'indagine trimestrale condotta dalla BCE. Gli intervistati della BCE ...

EuroZona - economia in espansione nonostante minacce commercio : Va ricordato che '-coin esprime una stima dell'andamento dell'economia dell'area della moneta unica in termini di tasso di crescita trimestrale del PIL, depurato dalle componenti più erratiche , ...

Draghi continua a incidere sulle prospettive della Zona euro : La buona notizia è che nonostante le incertezze del protezionismo, la BCE vede l'economia nella zona euro in buona salute e ha confermato le sue proiezioni. I rumors di mercato relativi a un ...