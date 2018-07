Zielinski | “Napoli da scudetto e Ancelotti è il nostro Ronaldo”

calcioweb.eu

: RT @napolimagazine: PIOTR - Zielinski: 'A Napoli mi trovo molto bene, mi ispiro ad Hamsik, Ancelotti è il nostro Cristiano Ronaldo, siamo d… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: PIOTR - Zielinski: 'A Napoli mi trovo molto bene, mi ispiro ad Hamsik, Ancelotti è il nostro Cristiano Ronaldo, siamo d… - napolimagazine : PIOTR - Zielinski: 'A Napoli mi trovo molto bene, mi ispiro ad Hamsik, Ancelotti è il nostro Cristiano Ronaldo, sia… - areanapoliit : Zielinski: ''Napoli, siamo da Scudetto! La verita' sul mio infortunio. Cavani e Milik...'' -

(Di martedì 31 luglio 2018) “Il Napoli è da. Sono sicuro che se lottiamo come sappiamo possiamo arrivare fino in fondo, anche perché abbiamo un allenatore forte e vincente come Carlo: lui è ilCristiano Ronaldo”. Il centrocampista del Napoli Piotrè ottimista sulle possibilità degli azzurri di vincere il campionato malgrado la Juventus si sia rinforzata con il 5 volte pallone d’oro Cristiano Ronaldo. “Secondo me partiamo tutti da zero -sottolinea il 24enne polacco al ‘Roma’-. Cristiano Ronaldo è il giocatore più forte al mondo, da piccolo in camera avevo i poster del Real e tifavo per lui, ora però un po’ meno. Spero davvero che il Napoli riesca a battere Ronaldo e la Juventus”. (AdnKronos)L'articolo: “Napoli daè ilRonaldo” CalcioWeb.