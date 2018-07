Zayn | in arrivo “Too Much” | nuova canzone realizzata insieme a Timbaland

Zayn Malik ha cantato una cover di “Me - Myself And I” di Beyoncé e ha promesso l’arrivo di nuove soprese : Alza il volume e senti qua! The post Zayn Malik ha cantato una cover di “Me, Myself And I” di Beyoncé e ha promesso l’arrivo di nuove soprese appeared first on News Mtv Italia.

Il nuovo album di Zayn Malik in arrivo - in anteprima la cover di Me - My Self and I di Beyoncé (video) : Manca poco all'uscita del nuovo album di Zayn Malik, il secondo progetto dell'ex cantante degli One Direction dopo l'esordio con Mind Of Mine nel 2016. Il cantante ha rilasciato ieri alcuni aggiornamenti sul progetto discografico, anticipato nei mesi scorsi dai singoli Let Me e Entertainer. Zayn ha lavorato al nuovo album per diversi mesi, tanto che a marzo dopo la rottura con Gigi Hadid (con cui ora il cantante ha di nuovo una relazione) ha ...