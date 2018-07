Zara Phillips | l’esperienza drammatica di un secondo aborto

Zara Phillips : «Ho avuto un altro aborto» : È diventata mamma per la seconda volta lo scorso 18 giugno, Zara Phillips, (figlia della principessa Anna d’Inghilterra, secondogenita della regina Elisabetta). Una bambina, Lena Elizabeth, arrivata a quattro anni di distanza da Mia Grace, ma per lei e il marito Mike Tindall ex giocatore in forze al Gloucester Rugby, non è stato semplice diventare di nuovo genitori. La notizia di un aborto, comunicato a poche settimane dall’annuncio ...