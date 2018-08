Zanzare? Robetta. Da Nord a Sud è allarme per le zecche. Portano tre tipi di malattie : quali sono : In tutta Italia si sta diffondendo la paura delle zecche, in particolare quest'anno. La combinazione di temperature invernali miti e della buona piovosità quest' anno ha anticipato il risveglio di questi parassiti - si legge su Repubblica, "la cui presenza è stata segnalata persino nelle zone di pia