Xiaomi Mi 8 potrebbe arrivare in nuovi colori

Xiaomi Mi MIX 3 potrebbe essersi nascosto nella MIUI 10 : Xiaomi Mi MIX 3 potrebbe essersi nascosto all'interno della MIUI 10, come hanno segnalato alcuni utenti cinesi: ecco le possibili immagini dello smartphone, dotato di cornici ancora più sottili dei predecessori. L'articolo Xiaomi Mi MIX 3 potrebbe essersi nascosto nella MIUI 10 proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi 5S e Mi 5S Plus potrebbero ricevere Android Oreo agli inizi di ottobre : Xiaomi è al lavoro per portare Android Oreo sui suoi smartphone Xiaomi Mi 5S e Mi 5S Plus e questo potrebbe arrivare agli inizi di ottobre 2018. L'articolo Xiaomi Mi 5S e Mi 5S Plus potrebbero ricevere Android Oreo agli inizi di ottobre proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi potrebbe lanciare un top di gamma con Snapdragon 845 e notch in India : Si chiama Berillio ed è un nuovo smartphone con processore Qualcomm Snapdragon 845 che Xiaomi potrebbe presto lanciare in India. Ecco cosa sappiamo di lui L'articolo Xiaomi potrebbe lanciare un top di gamma con Snapdragon 845 e notch in India proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi A2 potrebbe arrivare in nuove varianti di colore e storage : Cresce l’attesa per Xiaomi Mi A2, il nuovo dispositivo Android One della casa cinese, che secondo alcuni recenti rumor e leak potrebbe essere dotato […] L'articolo Xiaomi Mi A2 potrebbe arrivare in nuove varianti di colore e storage proviene da TuttoAndroid.

Questo potrebbe essere Xiaomi Mi MIX 3 : In Rete di una nuova presunta immagine, rigorosamente leaked, che ci permette di osservare quella che dovrebbe essere la parte frontale di Xiaomi Mi MIX 3 L'articolo Questo potrebbe essere Xiaomi Mi MIX 3 proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi MIX 3 potrebbe arrivare a settembre con fotocamera a scomparsa : Un possibile teaser apparso su Weibo potrebbe svelare la data di presentazione di Xiaomi Mi MIX 3, che a quanto pare potrebbe utilizzare una fotocamera a scomparsa. L'articolo Xiaomi Mi MIX 3 potrebbe arrivare a settembre con fotocamera a scomparsa proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Redmi 6 e 6A potrebbero arrivare in Europa - Italia compresa - a metà luglio : Le informazioni sul mondo Xiaomi corrono sempre veloci in rete, soprattutto da quando la società cinese è sbarcata ufficialmente in alcuni importanti mercati europei . Ed è proprio riguardo al nostro mercato che arrivano ...

Xiaomi Mi Box 4 potrebbe avere un telecomando con funzioni per Netflix e Google Assistant : Xiaomi Mi Box 4 riceve la certificazione da parte della FCC, che mostra la presenza di un telecomando con un tasto dedicato a Netflix e microfono per attivare Google Assistant. L'articolo Xiaomi Mi Box 4 potrebbe avere un telecomando con funzioni per Netflix e Google Assistant proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi Max 3 potrebbe avere un prezzo decisamente interessante : Il nuovo phablet Xiaomi Mi Max 3, la cui presentazione è attesa a giorni, potrebbe essere commercializzato a un prezzo decisamente interessante: ecco quale sarebbe la richiesta per la versione da 6/128 GB in Cina. L'articolo Xiaomi Mi Max 3 potrebbe avere un prezzo decisamente interessante proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi Max 3 potrebbe avere uno schermo da 7 pollici e Snapdragon 710 : Secondo le più recenti indiscrezioni Xiaomi Mi Max 3 potrebbe avere un enorme schermo da 7 pollici e una Mobile Platform Snapdragon 710. L'articolo Xiaomi Mi Max 3 potrebbe avere uno schermo da 7 pollici e Snapdragon 710 proviene da TuttoAndroid.

Prime immagini per Xiaomi Mi 8 e Mi 8 Explorer Edition - che potrebbe non essere così trasparente : Scopriamo Xiaomi Mi 8 e Mi 8 Explorer nelle Prime immagini reali, anche se la versione speciale sembra nascondere qualcosa di strano. L'articolo Prime immagini per Xiaomi Mi 8 e Mi 8 Explorer Edition, che potrebbe non essere così trasparente proviene da TuttoAndroid.

Un nuovo smartphone Xiaomi è stato approvato dal TENAA e potrebbe essere il prossimo Redmi 6A : Un nuovo smartphone del produttore cinese è stato approvato dal TENAA e potrebbe trattarsi del prossimo Xiaomi Redmi 6A. Il cuore di Xiaomi Redmi 6A sarà probabilmente uno Snapdragon 625 con RAM da 2 GB, 3 GB e 4 GB affiancati da 16 GB, 32 GB e 64 GB per lo storage, inoltre il dispositivo dovrebbe arrivare in almeno 10 varianti di colore. L'articolo Un nuovo smartphone Xiaomi è stato approvato dal TENAA e potrebbe essere il prossimo Redmi 6A ...