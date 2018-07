WWE Raw 30-07-18 Risultati e Report

WWE Raw 23-07-18 Risultati e Report : Benvenuti a tutti ad una nuova puntata di WWE Monday Night Raw! Oggi ci troviamo nella U.S. Bank Arena di Cincinnati ( Ohio ) e questa sera avremo tante carne al fuoco. In primis avremo la sfida tra Bobby Lashley e Roman Reigns, con il vincitore che sfiderà il campione universale Brock Lesnar a Summerslam 2018; poi il B-Team dovranno difendere le loro cinture di coppia nel re-match di Extreme Rules contro Matt Hardy & Bray Wyatt; ...

WWE – Stephanie McMahon attesa a Raw per uno storico annuncio : ecco le principali ipotesi : Stephanie McMahon è attesa nella prossima puntata di Raw per un annuncio storico: ecco le possibili ipotesi, tutte riguardanti l’universo femminile della WWE La prossima puntata di Raw potrebbe essere scrivere una pagina di storia della WWE. Stephanie McMahon, commissioner di Raw, è attesa sul ring dello show rosso per un importantissimo annuncio. La ‘Billion Dollar Princess’ è stata solita, in passato, annunciare ...

WWE Raw 16-07-18 Risultati e Report : Benvenuti a tutti al Keybank Center di Buffalo, New York, per la puntata di WWE Monday Night Raw, che segue di 24 ore la disputa di Extreme Rules 2018! La Road to Summerslam ha finalmente inizio e questa sera potremmo avere già una prima notizia bomba: Brock Lesnar sarà privato del titolo universale? Inoltre: quale sarà il futuro dell’Intercontinental Champion Dolph Ziggler? Come festeggeranno i 2 del B-Team, dopo la conquista dei ...

WWE Raw 9-07-18 Risultati e Report : Benvenuti a tutti alla puntata di WWE Monday Night Raw, che precede di 6 giorni la disputa di Extreme Rules 2018! Oggi ci troviamo al TD Garden di Boston e vedremo cosa accadrà nuovamente nella grottesca faida tra il Mister MITB Braun Strowman e Kevin Owens, dopo i fatti bizzarri della scorsa settimana; in più, avremo il ritorno del Dottor Shelby, che proverà a riappacificare Bayley e Sasha Banks, mentre Bobby Lashley e Roman Reigns sono ...

WWE Raw 2-07-18 Risultati e Report : Benvenuti a tutti ad una nuova puntata di WWE Monday Night Raw! Quest’oggi ci troviamo nel Denny Sanford Premier Center di Sioux Falls e mancano meno di 2 settimane all’appuntamento con Extreme Rules 2018. Stasera, dopo l’attacco di settimana scorsa di Bayley ai danni di Sasha Banks, la Hugger dovrà sostenere una seduta di counseling. In più, Kevin Owens riuscirà ad evitare il Mister MITB Braun Strowman? Quali saranno gli ...

WWE Raw 25-06-18 Risultati e Report : Benvenuti a tutti ad una nuova puntata di WWE Monday Night Raw! Oggi ci troviamo a San Diego, California, nel Valley View Casino Center. Stasera, il nuovo campione intercontinentale Dolph Ziggler dovrà difendere la cintura dall’assalto dell’ex detentore del titolo, Seth Rollins. In più, Kurt Angle ha indetto un match a più uomini per Extreme Rules 2018, con il vincitore che diventerà il primo sfidante di Brock Lesnar; il GM, ...

WWE Raw - Ronda Rousey sospesa : A 24 ore da Money in the Bank, il mondo del wrestling WWE torna già in scena per una nuova puntata di Raw. Lo show rosso è stato virtualmente il vincitore dell'ultimo PPV, con entrambi i contratti nelle valigette conquistati. Alexa ...

WWE Raw 18-06-18 Risultati e Report : Benvenuti a tutti ad una nuova puntata di WWE Monday Night Raw, che segue di 24 ore la disputa di Money In The Bank 2018! Oggi ci troviamo Van Andel Arena di Grand Rapids, in Michigan, e, dopo quanto accaduto ieri sera, scopriremo che piani avrà il Mister MITB Braun Strowman e la nuova campionessa femminile Alexa Bliss. Inoltre: chi sarà la prossima preda di Roman Reigns? La puntata inizia con KURT ANGLE in mezzo al ring, che ci dà il ...

WWE Raw 11-06-18 Risultati e Report : Benvenuti a tutti ad una nuova puntata di WWE Monday Night Raw! Oggi ci troviamo nella Verizon Arena di North Little Rock, in Arizona, e mancano solo 6 giorni all’appuntamento con Money In The Bank 2018. Questa sera, avremo 2 Fatal-4-Way Match, con protagonisti i lottatori e le divas dello show rosso, che prenderanno parte ai 2 Ladder Match di questa domenica. In più, avremo l’incontro pre-PPV tra Roman Reigns e Jinder Mahal, ...

WWE Raw 4-06-18 Risultati e Report : Benvenuti a tutti ad una nuova puntata di WWE Monday Night Raw! Quest’oggi ci troviamo a Houston, Texas, nel Toyota Center, e mancano 2 settimane all’appuntamento con Money In The Bank 2018. Quest’oggi avremo 2 match che vedrà di fronte i partecipanti del MITB Ladder Match: Braun Strowman Vs Bobby Roode e Finn Balor Vs Kevin Owens. Da segnalare anche la sfida femminile tra la campionessa femminile Nia Jax e Natalya. Nel ...

WWE Raw 28-05-18 Risultati e Report : Benvenuti a tutti ad una nuova puntata di WWE Monday Night Raw! Quest’oggi ci troviamo a Richmond, nel The Coliseum, e assisteremo al Gauntlet Match valido per l’ultimo posto del MITB Ladder Match femminile, dove avremo protagoniste: Bayley, Sasha Banks, Dana Brooke, Liv Morgan, Sarah Logan, Ruby Riott e Mickie James. Inoltre, Seth Rollins difenderà il titolo intercontinentale dall’assalto di Jinder Mahal. La puntata si ...