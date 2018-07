WhatsApp | ecco le videochiamate di gruppo

Riecco la bufala radiazioni Singapore e dei raggi cosmici : il 27 luglio su WhatsApp : La bufala radiazioni Singapore e dei raggi cosmici riprende la propria corsa su WhatsApp, invitando tutti a spegnere il telefono, il cellulare (come se non fossero la stessa cosa, ndr.), il tablet stasera, più precisamente dalle ore 00.30 alle 3.30. La notizia, come si legge nel messaggio, sarebbe stata lanciata da una TV dell'isola città-stato a sud della Malesia (ma quando mai). La comunicazione prosegue incitando i lettori alla divulgazione, ...

WhatsApp - basta catene di Sant’Antonio : ecco quanti messaggi potremo inoltrare : Mentre continua a girare l’ultima bufala in ordine di tempo – stavolta è la (presunta) possibilità di ricevere gratis ben 5 chili di Nutella salvo farsi svuotare il credito telefonico – WhatsApp inizia a correre ai ripari sulle catene di Sant’Antonio. E, più in generale, rispetto alla circolazione indiscriminata di messaggi spesso infondati che, tipicamente, ci inoltriamo in massa girandoli a decine e decine di contatti in un colpo solo. E che ...

WhatsApp - ecco come vi stanno spiando senza che ve ne accorgiate : WhatsApp, ecco come vi stanno spiando senza che ve ne accorgiate WhatsApp, ecco come vi stanno spiando senza che ve ne accorgiate WhatsApp è l'applicazione di messagistica più usata al mondo, ma è ...

WhatsApp riduce il numero di chat : ecco le novità : novità per gli utenti abituati ad usare WhatsApp. E’ stato ridotto il numero di chat e persone cui si possono

WhatsApp : ecco cos'è Momo e perché fa 'paura' - GizBlog : La celebre app di messaggistica ha ormai raggiunto numeri stratosferici ed è una delle più utilizzate al mondo. Oltre ai tanti benefici che WhatsApp ha portato agli utenti ci sono però alcuni risvolti inquietanti come Momo , l'ultima catena di Sant'Antonio che sta terrorizzando a destra e a manca. ...

WhatsApp CONTRO FAKE NEWS/ Ultime notizie : ecco cosa cambierà nel breve : WHATSAPP CONTRO FAKE NEWS: limite a inoltro messaggi e potrebbe sparire condivisione rapida. Ultime notizie: svolta dopo casi di violenza in India per diffusione di bufale in chat(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 21:30:00 GMT)

WhatsApp - attenti a Momo : ecco chi è ‘l’utente’ che nelle ultime ore sta seminando il panico : attenti a Momo. È l’utente che nelle ultime ore sta seminando il panico, per davvero, su Whatsapp. Momo è il nome dell’ultima catena di Sant’Antonio che sta infestando i nostri smartphone e le nostre chat invitandoci a (ri)mandare messaggi con foto spaventose per evitare di essere ricontattati. Lo scherzo, al momento, rimane tale e non porta con sé nessun virus, malware o tentativi di truffa informatica e phishing. Si porta dietro soltanto ...

WhatsApp - nuovo aggiornamento per le notifiche - ecco come cambia la chat : WhatsApp, nuova funzione per le notifiche con il nuovo aggiornamento, ecco come cambia la chat WhatsApp, nuovo aggiornamento per le notifiche, ecco come cambia la chat Molti utenti dell'app di ...

WhatsApp contro le fake news - ecco come le combatte - : In particolare, il governo indiano ha invitato la compagnia ad affrontare questo problema, considerando la sua più ampia base di utenti nel mondo. Sebbene la nuova etichetta potrà mostrare agli ...

WhatsApp - migliaia di account chiusi nelle ultime settimane : ecco cosa sta succedendo : Il dato non è sfuggito agli sviluppatori di WhatsApp: nelle ultime settimane si è registrata una vera e propria fuga dall'app di messaggistica istantanea, da parte degli utenti....

WhatsApp TORNA A PAGAMENTO?/ Fuga verso Telegram ma è una bufala : ecco la nuova opzione per le chat di gruppo : WHATSAPP, nascondere le foto inviate e ricevute, in arrivo l’aggiornamento anti-stalker che permette di non mostrare immagini e filmati spediti o meno(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 19:16:00 GMT)