WhatsApp cambia ancora

WhatsApp - nuovo aggiornamento per le notifiche - ecco come cambia la chat : WhatsApp, nuova funzione per le notifiche con il nuovo aggiornamento, ecco come cambia la chat WhatsApp, nuovo aggiornamento per le notifiche, ecco come cambia la chat Molti utenti dell'app di ...

Funzione messaggio letto in WhatsApp già nelle notifiche : cosa cambia con l’ultimo aggiornamento : Una nuova Funzione per etichettare un messaggio letto in WhatsApp è già pronta. Un nuovo aggiornamento dell'applicazione di messaggistica, in particolare nella versione 2.18.214 della beta Android, introduce un'opzione che tornerà utile a molti, permettendo pure di risparmiare del tempo quando si chatta con amici, colleghi e parenti. Cerchiamo di capire con precisione la novità presto in arrivo per tutti. Dopo aver digerito l'aggiornamento ...

WhatsApp - come cambia la vita di gruppo : Quando WhatsApp introduce un nuovo aggiornamento è sempre un gran casino. Il motivo è che non puoi mettere facilmente d’accordo una comunità di oltre 1 miliardo e mezzo di iscritti senza che qualcuno abbia qualcosa da dire. Poco male, perché tra un update e l’altro qualcosa di buono c’è sempre, come in questo caso. La nuova versione del client di chat più usato al mondo, in via di rilascio globale su Android e iOS, porta un paio di novità ...

WhatsApp - i gruppi "cambiano pelle" : così saranno utili e si ridurrà il rumore di fondo : Una bella novità, senz'altro attesa da molti utenti, per i gruppi WhatsApp. L'obiettivo? Rendere i popolari gruppi che ognuno di noi "ha sul cellulare" davvero utili, quando ve ne sia la...

WhatsApp / Rivoluzione nell'invio delle immagini - ecco cosa cambia : WhatsApp, Rivoluzione nell'invio delle immagini: ecco cosa cambia nell'immediato. I file saranno inviati in maniera istantanea e ci saranno diverse novità anche su altro nell'app.(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 12:08:00 GMT)