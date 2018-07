WhatsApp aggiunge il pulsante “Segna come già letto” nelle notifiche

Anteprima adesivi WhatsApp nell’ultimo aggiornamento beta (foto) : come si aggiungeranno : Curiosi di ammirare gli adesivi WhatsApp che presto arriveranno a far compagnia ai più tradizionali emoji? Nell'applicazione di messaggistica la gradita novità e attesa da tempo, perché presente in una serie di update beta Android ma nell'ultima della serie oasia la 2.16.218, ecco che molti utenti tester potranno dare più di un'occhiata ai famosissimi e innovativi sticker. come al solito, la soffiata del momento giunge dal ...

WhatsApp beta aggiunge l’opzione per mostrare o nascondere i media in galleria e lo shortcut per i nuovi contatti : WhatsApp ha avviato il roll out di un nuovo aggiornamento per la versione beta per Android, che arriva così alla numero 2.18.159 e si arricchisce dell'opzione per mostrare o nascondere i media in galleria e di uno shortcut per i nuovi contatti. Due novità non rivoluzionarie, ma sicuramente utili, vediamole insieme. L'articolo WhatsApp beta aggiunge l’opzione per mostrare o nascondere i media in galleria e lo shortcut per i nuovi contatti ...