Volti di Milano

(Di martedì 31 luglio 2018) Quante volte vi sarà capitato di infatuarvi di qualcuno osservandolo sui mezzi, o provare empatia per un viso più malinconico di altri, un’espressione buffa, o nel ricordo di qualcosa di antico e privato che un volto riportava a galla? È quello che succede ad Alessandro Papadakis, milanese, che da tempo cattura idi uomini, donne e bambini incontrati nella sua città. Un bestiario umano il cui denominatore comune è il destino, condiviso con chi fotografa, di essere mortale e caduco. Come ci ha raccontato lo stesso Alessandro, l’ispirazione, per lui, nasce dalla vicinanza che all’improvviso sente per un’individuo: un’empatia esasperata, inscatolata in una foto, che rappresenta l’istante di una condizione esistenziale, personale o condivisa, più che un semplice volto. Il risultato sono scatti fugaci, irruzioni nel privato altrui, che si manifesta ...