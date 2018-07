Volley | Nazionali azzurre presentate a Malpensa | parte l' operazione Mondiale

Pallavolo – Finali Nazionali Giovanili Crai : Volley Segrate è Campione d’Italia Under 18 maschile : Le Finali Nazionali Giovanili Crai Under 18 maschili hanno decretato la squadra Campione d’Italia: è la Volley Segrate Si è conclusa la lunga, intensa ed appassionante settimana di Finali Nazionali Giovanili Crai Under 18 maschili giocata tra Massafra e Castellaneta (TA) con la vittoria dello scudetto da parte del Volley Segrate 1978. I lombardi con un ruolino di marcia ai limiti della perfezione hanno superato in finale i pari età della ...