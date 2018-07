Vivere da sola | ecco perché può renderti felice

dilei

: mi hanno appena rilasciato le chiavi di casa nuova, sono super happy, vediamo entro quanto riesco a trasferirmi aha… - eleonoramozzi : mi hanno appena rilasciato le chiavi di casa nuova, sono super happy, vediamo entro quanto riesco a trasferirmi aha… - borntoloveSP : @stjckeeh Bene, allora andrò a vivere da sola nella mia casetta sull'oceano pacifico oh - bbedus : RT @bbedus: dio non vedo l’ora di andare a vivere da sola, ho troppo bisogno di andare in giro per casa nuda e fare la doccia di notte senz… -

(Di martedì 31 luglio 2018) Two is better than one? Non secondo la scienza, per cui abitare da soli è molto meglio che con. Il sociologo Eric Klinenberg ha dedicato un intero libro all’argomento, intitolato “Going Solo: The Extraordinary Rise and Surprising Appeal of Living Alone”. Nel volume, l’esperto afferma che “la solitudine ha la capacità di farci sentire liberi e rilassati”. In effetti, per chi è capace di sfruttarli a dovere, i vantaggi di una vita in solitaria sono numerosi. Niente orari dettati dal partner, dalla coinquilina o dai genitori. Puoi organizzare le tue giornate come meglio credi, senza preoccuparti di disturbare. Se, per esempio, scegli di pulire casa a mezzanottenon hai avuto il tempo o la voglia di farlo prima, nessuno avrà qualcosa da ridire. E se, invece, un giorno decidi di tenere le stanze in disordineil lavoro ti ha stressato troppo, non avrai i sensi ...