Violenza sessuale | chiesta l' archiviazione per il regista Brizzi

Brizzi - chiesta archiviazione per la presunta Violenza sessuale su tre attrici : reato non commesso : E’ stata chiesta l’archiviazione nei confronti del noto regista cinematografico, Fausto Brizzi, accusato di violenza sessuale per tre diversi episodi. Secondo la procura di Roma, che aveva iscritto Brizzi sul registro degli indagati dopo la denuncia delle tre attrici, il regista non ha commesso alcun reato. Brizzi è stato interrogato a aprile scors...

La procura di Roma chiede l'archiviazione per il regista Fausto Brizzi indagato per Violenza sessuale : La procura di Roma ha chiestol'archiviazione per il regista Fausto Brizzi indagato per violenza sessuale a seguito di denunce presentate da tre donne. Per i pm "il fatto non sussiste". Brizzi era stato iscritto nel registro degli indagati nello scorso mese di aprile.

Ed Westwick accusato di Violenza sessuale? Il Procuratore chiarisce la posizione dell’attore di Gossip Girl : Nei mesi scorsi è arrivata la notizia delle accuse di violenza sessuale che hanno travolto Ed Westwick, Chuck Bass di Gossip Girl. Per lui sono arrivate accuse di violenza da tre donne diverse e altre hanno parlato di comportamenti poco consoni e questo ha fatto finire alla gogna mediatica l'attore che è stato giudicato sui social e il web ancora prima di una sentenza ufficiale. Mesi dopo che tre donne hanno accusato la star di Gossip Girl di ...

Don Paolo Glaentzer - arrestato per Violenza sessuale - si difende : "Pensavo avesse 15 anni" : "Ignoravo l'età, pensavo che avesse qualche anno in più, tipo 14, 15 anni". Lo ha detto don Paolo Glaentzer, arrestato con l'accusa di violenza sessuale a Calenzano nei confronti di una bimba di 10 anni, durante l'interrogatorio del 24 luglio davanti al pm.Il prete ha confessato anche di aver avuto incontri analoghi con la bimba "almeno altre tre volte", specificando poi che era sempre stata la piccola a prendere l'iniziativa.La ...

Varese : atti osceni e Violenza sessuale - 30enne allontanato dal Comune : Milano, 26 lug. (AdnKronos) - Divieto di entrare nel territorio del Comune di Varese e di avvicinarsi a scuole e altri luoghi frequentati abitualmente da minori. Questa la decisione del tribunale di Milano, a seguito della proposta del questore di Varese, per un 30enne con precedenti per reati contr

Violenza sessuale di gruppo su una turista - fermati tre ragazzi di 17 anni : Sono stati fermati tre 17enni ritenuti a vario titolo responsabili del reato di Violenza sessuale di gruppo nei confronti di una giovane turista danese, ospite in un camping nel bresciano. L'episodio risale al 12 luglio...

Violenza sessuale a Manerba - tre minorenni arrestati : Sono stati arrestati i tre ragazzi che hanno usato Violenza contro una turista a Manerba. Anche lei è giovanissima e minorenne. Violenza sessuale Si tratta di tre giovani di 17 anni che risiedono nel ...

Brescia - Violenza sessuale di gruppo su una turista danese : arrestati 3 minorenni : Accerchiarono una turista danese minorenne, la palpeggiarono e poi tentarono di spogliarla. Per questo tre 17enni residenti nel Bresciano sono stati arrestati dai carabinieri di Salò con l’accusa di violenza sessuale di gruppo. I fatti risalgono al 12 luglio scorso e si sarebbero consumati fuori da un locale di Manerba del Garda, in Lombardia. Secondo quanto ricostruito dai militari, coordinati dalla procura di Brescia, la ragazza 17enne ...

Violenza sessuale - parroco arrestato : in auto con la bambina - ha rischiato il linciaggio : Firenze, 25 luglio 2018 - E' stato un passante a scoprire che un parroco di Calenzano, don Paolo Glaentzer , 70 anni, dell'arcidiocesi di Firenze , era in auto con una bambina di sera tardi, nel ...

Milano - droga dello stupro a una 22enne e poi la Violenza sessuale di gruppo : tre condanne a 12 anni e 8 anni e 6 mesi : Marco Coazzotti e Mario Caputo condannati a 12 anni di carcere e Guido Guarnieri a 8 anni e 6 mesi per una violenza sessuale di gruppo. Si è chiuso così in primo grado il processo a carico di tre uomini arrestati tra dicembre 2017 e gennaio 2018 perché nell’aprile dello scorso anno, a Milano, avrebbero prima stordito una 22enne con le benzodazepine, la cosiddetta ‘droga dello stupro’, versate in un drink e poi l’avrebbero ...

