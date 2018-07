Vincenzo Nibali si è operato | i tempi di recupero Le prossime tappe dello Squalo verso

VIDEO Vincenzo Nibali dopo l’operazione : “L’intervento è andato bene. Ecco il materiale che mi hanno messo nella vertebra” : “L’operazione è andata bene. Domani credo potrò tornare a casa“. Con queste parole Vincenzo Nibali ha descritto, attraverso un VIDEO pubblicato sulla propria pagina social, l’intervento chirurgico a cui si è sottoposto, dopo la caduta ed il ritiro di una decina di giorni fa al Tour de France 2018. Questa mattina lo Squalo, infatti, è stato operato per ridurre la frattura della decima vertebra toracica, lesionata ...

Intervento Nibali – Gli aggiornamenti dalla clinica - Vincenzo scherzoso : “stamattina davo i numeri” [VIDEO] : Vincenzo Nibali aggiorna tutti i fan dalla clinica di Milano dopo l’Intervento alla vertebra: le parole dello Squalo Operazione riuscita con successo, questa mattina a La Madonnina di Milano, per Vincenzo Nibali. Lo Squalo dello Stretto è stato operato per cercare di accorciare i tempi di recupero a seguito della caduta sull’Alpe d’Huez, durante il Tour de France. Già sveglio e voglioso di voler aggiornare tutti i suoi ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali è stato operato alla vertebra. Domani sarà dimesso - obiettivo Vuelta : Sarebbe terminata, secondo quanto scritto da tuttobiciweb.it l’operazione cui si è sottoposto Vincenzo Nibali. Ricordiamo che sono passati dieci giorni dall’incidente avvenuto durante l’ascesa all’Alpe d’Huez, dove lo Squalo era caduto impigliandosi nella cinghia della macchina fotografica di uno spettatore e riportando così la frattura composta della decima vertebra toracica. L’operazione sarebbe stata ...

Caduta Nibali – Dalla Francia un importante messaggio per Vincenzo : il Sindaco dell’Alpe d’Huez scrive allo Squalo : Il Sindaco dell’Alpe d’Huez scrive a Vincenzo Nibali dopo la terribile Caduta al Tour de France E’ stato operato questa mattina, con successo, Vincenzo Nibali, a seguito delle conseguenze riportate nella Caduta sull’Alpe d’Huez, al Tour de France. Frattura di una vertebra toracica per lo Squalo della Bahrain Merida, che ha comunque stretto i denti e portato a termine quella tappa della Grande Boucle, per poi, ...

Vincenzo Nibali oggi si opera a Milano. Corsa contro il tempo per la Vuelta. Ipotesi piano B : Dodici giorni dopo il ritiro dal Tour de France, Vincenzo Nibali finisce sotto i ferri. Il 33enne siciliano era caduto a causa della cinghia della macchina fotografica di uno spettatore, riportando la frattura composta della decima vertebra toracica. Normalmente un infortunio di questo tipo richiede circa sei settimane di stop prima di tornare ad allenarsi. Lo Squalo dello Stretto non ha tutto questo tempo: nella sua testa, da oltre un anno, ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali si opera alla vertebra in settimana. È corsa contro il tempo per la Vuelta : In questi giorni (non oggi come annunciato in precedenza, ma più probabilmente tra domani e mercoledì come riporta il Corriere dello Sport) Vincenzo Nibali si sottoporrà a un intervento chirurgico per guarire la frattura composta alla decima vertebra toracica. L’infortunio rimediato al Tour de France dopo la caduta sull’Alpe d’Huez a causa di un tifoso esagitato ha costretto lo Squalo ad andare sotto i ferri per cercare un ...

Tour de France 2018 : il pagellone finale. Geraint Thomas e la Sky dominanti - che sfortuna Vincenzo Nibali : Si è concluso dopo 21 giorni entusiasmanti il Tour de France 2018: tempo di giudizi dunque. Andiamo a rivivere la Grande Boucle con le pagelle dei protagonisti. Geraint Thomas, voto 10: un Tour de France magnifico per il gallese, visibilmente emozionato in quel di Parigi. Un’impresa unica e piuttosto inaspettata: i valori si erano visti al Giro del Delfinato, ma nessuno avrebbe immaginato che avesse potuto tenere una condizione simile per ...

Vincenzo Nibali fa luce sul suo futuro : “ho rischiato di perdere le gambe! Vuelta e Mondiali? Devo operarmi - non so se…” : Al termine del Tour de France, Vincenzo Nibali ha parlato del suo infortunio, spiegando le sue condizioni in vista dei Mondiali di Innsbruck: lo ‘Squalo’ ha poi commentato la questione sicurezza della Grande Boucle Concluso il Tour de France con la vittoria di Gerain Thomas, gli appassionati di ciclismo italiani non posso che guardare alla Grande Boucle senza sorridere. La causa è la brutta caduta, con tanto di infortunio, che ...

Vincenzo Nibali : “Lunedì operazione delicata : devo tornare ad allenarmi in 7 giorni. Voglio i Mondiali - Vuelta importante” : Vincenzo Nibali è intervenuto al telefono durante il Processo al Tour de France, trasmissione su Rai Tre che ha seguito la cronometro di Espelette. Lo Squalo aveva dovuto abbandonare la Grande Boucle dieci giorni fa a causa della caduta sull’Alpe d’Huez provocata da un tifoso esagitato. Il siciliano si è procurato purtroppo una frattura vertebrale e ora dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico per cercare di recuperare prontamente ...

Vincenzo Nibali : “Operazione la strada più giusta verso il Mondiale. Potrei sacrificare la Vuelta” : Dopo la caduta sfortunatissima nella tappa dell’Alpe d’Huez al Tour de France, Vincenzo Nibali sarà costretto ad operarsi: ieri è stata infatti presa la decisione, in accordo con lo staff medico, di effettuare una “vertebro-plastica” (iniettare un “cemento” per saldare la frattura rimediata con la botta presa in salita). Cambiano però così i tempi di recupero: sarà davvero dura farcela con soli 20 giorni di ...

Vincenzo Nibali si opera lunedì al torace dopo la caduta al Tour/ Ultime notizie : lo Squalo punta la Vuelta : Vincenzo Nibali si opera lunedì al torace dopo la caduta al Tour. Ultime notizie: lo Squalo punta la Vuelta, in programma in Spagna a partire dal prossimo 25 di agosto(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 14:32:00 GMT)

Vincenzo Nibali sarà operato alla vertebra fratturata durante il Tour de France : Vincenzo Nibali sarà operato alla vertebra fratturata la scorsa settimana al Tour de France. L’intervento chirurgico dovrebbe essere effettuato lunedì prossimo in Italia nel tentativo di abbreviare i tempi di guarigione della decima vertebra toracica, lesionata nella caduta provocata da un tifoso lungo la salita dell’Alpe d’Huez, lo scorso giovedì ...

Vincenzo Nibali sarà operato lunedì al torace. L'obiettivo è tornare alla Vuelta : La Bahrain Merida ha comunicato che Vincenzo Nibali si dovrà sottoporre a un intervento chirurgico, a causa della frattura alla decima vertebra toracica, conseguenza della caduta sull'Alpe d'Huez ...

Tour de France 2018 - senza Vincenzo Nibali regna la noia. Nessuno attacca - tappa da sbadigli sui Pirenei : Grandi sbadigli in un caldo pomeriggio estivo. Nessun attacco e nulla di fatto tra gli uomini di classifica nella 16esima tappa del Tour de France: ci si aspettava grande spettacolo durante la prima frazione pirenaica tra Carcassonne e Bagnères de Luchon e invece Nessuno ha osato fare la differenza, Nessuno ci ha voluto provare, tutti intimoriti dopo il giorno di riposo nonostante il percorso permettesse qualche colpo di mano. Tanta noia sotto ...