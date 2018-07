Villaggio alla Morin | stasera l' ultimo ciak di Verso il Palio

Villaggio del Palio - stasera si balla con i Mamalover : La Spezia - Proseguono gli spettacoli in programma al Villaggio del Palio. Questa sera, domenica 22 luglio alle 18.30 al Pala Palio di Molo Italia, Roberto Lamma e Mattia Bagnoli presenteranno il libro 'Nerogolfo', ed. Frilli. ...

Gigantesco iceberg minaccia Villaggio in Groenlandia : evacuazioni e allarme tsunami : Un Gigantesco iceberg di oltre 100 metri di altezza minaccia il villaggio di Inaarsuit, nella Groenlandia occidentale: i 169 residenti che vivono nelle case più vicine alla montagna di ghiaccio galleggiante sono stati evacuati. La BBC riferisce che gli esperti in zona hanno affermato di non aver mai avvistato un iceberg così grande: per gli scienziati i cambiamenti climatici potrebbero favorire movimenti erratici dell’iceberg e non si ...

Roma - 'Non portate i vostri cani al Villaggio Olimpico - alcuni animali morti per veleno'. L'allarme social : 'Attenzione! Non portate i cani al Villaggio Olimpico: hanno messo del veleno per lumache, sono dei cilindretti di color azzurro,. L'altro giorno una cagnolina é morta e un'altra è in fin di vita'. Un ...

Universiadi Napoli - De Luca : “No Villaggio atleti - usiamo le navi da crociera. Mai un campo rom alla Mostra D’Oltremare” : “L’unico ente che paga per questo evento è la Regione Campania. C’è molta gente che parla ma non caccia neanche un euro. Noi siamo contro la devastazione della Mostra D’Oltremare. Io non accetterò mai che si faccia un campo rom alla Mostra D’Oltremare. Ieri c’è stato un clima positivo ed abbiamo spiegato che per quanto ci riguarda si possono utilizzare le navi da crociera per ospitare migliaia di atleti. Se ne ...

PAOLO Villaggio - UN ANNO DALLA MORTE/ Le scene più divertenti di Fantozzi : PAOLO VILLAGGIO, un ANNO DALLA MORTE: oggi, martedì 3 luglio 2018, l'evento a Roma per ricordarlo: Milena Vukotic descrive l'uomo in una'intervista a La Repubblica.(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 21:37:00 GMT)

Ad un anno dalla morte di Paolo Villaggio su Sky Arte il film “La voce di Fantozzi” : A un anno dalla morte di Paolo Villaggio va in onda domani, mArtedì 3 luglio alle 22.10 in prima visione assoluta su Sky Arte (canale 120, 400 e 106 di Sky) La voce di Fantozzi il film che rende omaggio al genio di Villaggio attraverso le testimonianze inedite dei più grandi protagonisti della scena italiana contemporanea, oltre ai suoi compagni di strada nel suo lungo viaggio. Prodotto da Daniele Liburdi e Massimo Mescia per Volume, in ...

Paolo Villaggio - un anno dalla morte/ A Roma l’evento per ricordarlo : da Carlo Verdone a Milena Vukotic : Paolo Villaggio, un anno dalla morte: domani, martedì 3 luglio 2018, l'evento a Roma per ricordarlo: da Carlo Verdone a Milena Vukotic, tutti gli ospiti che gli renderanno omaggio.(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 17:46:00 GMT)

Paolo Villaggio/ Da Fracchia a Ugo Fantozzi : il ricordo dell'attore a un anno dalla morte (Techetecheté) : A un anno dalla morte, Techetechetè ricorda Paolo Villaggio ripercorrendo le sue maschere più amate: da Fracchia a Ugo Fantozzi, senza dimenticare(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 09:43:00 GMT)

Universiadi - Villaggio alla Mostra d'Oltremare : un buco da 30 milioni : Se c'è conflittualità politica la si risolva altrove'. Sale la tensione, in vista del vertice di martedì sulle Universiadi. Che vengono messe a rischio da più fattori. Il primo, il più importante, è ...