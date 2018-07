Vigilanza Rai | Forza Italia voterà contro Foa | poi nuovo nome

Rai - cda vota a maggioranza Foa presidente. Forza Italia : «Domani il nostro no in Vigilanza» : A quanto si apprende Marcello Foa è stato nominato a maggioranza dal cda presidente della tv pubblica. A quanto si apprende, in cda Rita Borioni (Pd) avrebbe votato contro la nomina di...

Rai - mercoledì il voto in Vigilanza. Berlusconi non molla : 'Votiamo no' : A 48 ore dal voto in Vigilanza è ancora nebbia sulla presidenza Rai. Marcello Foa continua a spaccare il centrodestra e rischia di arrivare al voto del primo agosto al buio. In commissione per ...

Rai - il governo va avanti con Foa Allo scontro in Vigilanza. Esclusivo : "Non cambiamo". Fonti ai massimi livelli dell'esecutivo spiegano ad Affaritaliani.it la linea della maggioranza Lega-M5S dopo che Forza Italia ha ufficializzato il no a Marcello Foa alla presidenza della Rai. Il governo ha quindi deciso di andare Allo scontro mercoledì in Commissione di Vigilanza... Segui su affaritaliani.it

Nomine Rai : Di Maio difende Foa. Anche Forza Italia annuncia il suo "no" in Vigilanza : Sulle Nomine Rai, Luigi Di Maio replica al fuoco di fila delle opposizioni. Ieri il via libera del governo sui nomi del nuovo presidente e del nuovo amministratore delegato di Viale Mazzini, rispettivamente il giornalista e scrittore Marcello Foa, già ai vertici della holding Timedia, e il manager televisivo Fabrizio Salini. Nomine Rai, il governo Conte ha scelto: Salini Ad e Foa ...

Foa - nomina a rischio in Vigilanza Rai. Dem e Forza Italia all'attacco : Un vero e proprio fuoco di fila sta sommergendo Marcello Foa, il presidente della Rai indicato dal governo con il placet di Matteo Salvini. Un fuoco di fila che vede un inedito asse tra Forza Italia...

Nomine Rai - Pd : “Ci opporremo a elezione di Foa alla presidenza. In Vigilanza Forza Italia voti contro insieme a noi” : Le opposizioni annunciano battaglia contro la nomina a presidente della Rai del giornalista Marcello Foa, vicino al senatore della Lega Alberto Bagnai. E il Pd fa appello a Forza Italia perché voti contro la sua designazione in commissione di Vigilanza Rai. Foa è stato proposto dal Tesoro come consigliere di amministrazione della tv pubblica e martedì prossimo sarà il cda ad indicarlo come presidente. Poi serve appunto la ratifica della ...

Nomine : presidenza della Vigilanza Rai al forzista Barachini. Il dem Guerini al Copasir : ... invece, per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti Braccio di ferro tra M5s-Lega e Tria con le due forze di maggioranza che accusano il ministro dell'Economia ...

Rai : Fico - cambiare legge e via Vigilanza : ANSA, - ROMA, 19 LUG - "Sono convinto che questa legge vada cambiata. E' sbagliato che il governo nomini due Consiglieri e l'amministratore delegato. Io avevo proposto un'altra legge che levava le ...

Rai : Salvini - patto Pd-Fi su Vigilanza? Spettava a opposizioni : Roma, 18 lug. (AdnKronos) – Il patto Pd-Fi sulla commissione di Vigilanza? “Spettava alle opposizioni. Per fare meglio opposizione. Si sono messi d’accordo. Va bene cosi'”. Lo ha detto Matteo Salvini alla Camera. L'articolo Rai: Salvini, patto Pd-Fi su Vigilanza? Spettava a opposizioni sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Cda Rai - scelti i quattro consiglieri Alberto Barachini alla Vigilanza : Igor De Biasio, Lega, e Gianpaolo Rossi, Fdi, sono stati eletti dalla Camera membri del cda Rai. Il Senato ha eletto invece Rita Borioni, Pd, e Beatrice Coletti, M5S, scelta con il voto on line,. ...

Rai - eletti in cda De Biasio - Lega - - Rossi - Fdi - - Borioni - Pd - e Coletti - M5S - . Barachini presidente della Vigilanza : Igor De Biasio , Lega, e Gianpaolo Rossi , Fdi, sono stati eletti dalla Camera membri del cda Rai . Il Senato ha eletto invece Rita Borioni , Pd, e Beatrice Coletti , M5S, scelta con il voto on line, .