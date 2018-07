Via vai di barche e taxi nel canale di Tessera Tutti contro l' ' autostrada della laguna'

“VAI Via - QUESTO NON È IL VETERINARIO” : ASL ABRUZZO RESPINGE SENEGALESE/ Ibrahima : "In passato solo battutacce" : Italo-SENEGALESE insultato e respinto dall'Asl di Roseto (ABRUZZO): "vattene via, QUESTO non è il veterinario". La storia di Ibrahima Diop e i beceri insulti razzisti: si cerca responsabile(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 19:14:00 GMT)

Abruzzo - italo-senegalese respinto alla Asl : "Vai Via - questo non è l'ufficio del veterinario" : Protagonista dell'ennesimo episodio di razzismo Ibrahima Diop, 39 anni, con la cittadinanza italiana dopo le nozze con una donna abruzzese. I carabinieri indagano per risalire all'autore dell'insulto che rischia il licenziamento

Atalanta - Via vai a centrocampo : le ultimissime dal mercato : Atalanta scatenata in queste ultime ore di mercato, a centrocampo vi sarà un avvicendamento nella rosa di mister Gasperini Il Palermo ha ufficializzato l’acquisto dall’Atalanta di Nicolas Haas. Il 22enne centrocampista svizzero si trasferisce al club rosanero con la formula del prestito. Gli atalantini però non sono rimasti con le mani in mano ed hanno di fatto concluso l’acquisto di Pasalic dal Chelsea. Il centrocampista ...

Sampdoria - ancora ‘Via vai’ tra i pali : intanto Defrel… : Sampdoria alle prese con la campagna di rafforzamento, Giampaolo ha ancora diverse richieste da sottoporre a Sabatini ed Osti La Sampdoria continua a lavorare sul mercato. Dopo qualche cessione illustre devono arrivare i colpi in entrata per soddisfare mister Giampaolo. Viviano è stato sostituito da Audero, ma nelle prossime ore anche Belec dovrebbe lasciare il club ed il ruolo di secondo portiere potrebbe essere affidato a Rafael, ex ...

La sentenza della Cassazione : dire "vai Via" è odio razziale : Secondo l'ultima sentenza della Cassazione la frase "Che venite a fare qua...dovete andare via", se rivolta a cittadini extracomunitari, può assumere i caratteri dell'odio razziale.Si legge nella sentenza, depositata oggi, emessa nei confronti di un 45enne imputato, il cui ricorso è stato respinto, che era stato condannato per concorso in lesioni ai danni di due stranieri. Nella condanna, i giudici hanno aggiunto la "finalità di discriminazione ...

Rita dalla Chiesa ancora contro Aida Nizar : "Queste sono le nostre regole. Non ci stai? Vai Via" : Sembra non volersi placare la querelle tra Aida Nizar e Rita dalla Chiesa, soprattutto da quando l'ex concorrente del Gf Nip ha deciso di farsi il bagno nella Fontana di Trevi e in quella di Piazza ...

Milano : Sardone - legalità ufficializzata in campo rom Via Vaiano Valle : Milano, 7 lug. (AdnKronos) - "Ho effettuato un sopralluogo nel campo rom irregolare di cia Vaiano Valle e ho potuto rendermi conto di persona di quanto l'illegalità sia ormai stata ufficializzata". Lo dice il consigliere comunale e regionale Silvia Sardone (Fi), evidenziando che "in questo campo, ch

Il Torino prepara il Via vai in attacco : le richieste di Mazzarri e le cessioni illustri : Torino che, con il nuovo modulo stabilito da mister Mazzarri, si appresta a muoversi sul mercato alla ricerca di un tassello in attacco Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha dichiarato che il calciomercato granata è ancora all’85% del proprio “cammino” estivo. I granata infatti, con il cambio di modulo imposto da Mazzarri, devono puntellare la rosa per adattarla ai voleri del tecnico. Si passerà al 3-5-2, con qualche ...

Calciomercato Milan - Via vai in attacco : Gattuso e Mirabelli cambiano volto al “pacchetto” di centravanti : Calciomercato Milan, continuano le trattative in casa rossonera nonostante le frenate dovute ai ben noti problemi societari con l’Uefa Il Milan deve fare i conti con diversi aspetti extra calcistici in questa calda estate. Dapprima l’estromissione dalle coppe da parte dell’Uefa, ora il ricorso al Tas e la trattativa per la cessione del club con Rocco Commisso. In questo quadro, non certo idilliaco, sta cercando di ...

Cinque Terre : infastidito dal Via vai di turisti - blocca la strada con l'auto : Corniglia , La Spezia, , 29 giugno 2018 - infastidito dal continuo via vai di turisti del bed&breakfast situato a poca distanza da casa sua, ha pensato di bloccare il transito parcheggiando la propria ...

Torino - Via vai in vista : Petrachi molto indaffarato - le ultime novità dal mercato! : Torino pronto a piazzare alcuni importanti colpi in entrata, sopratutto la difesa va rivoluzionata anche a causa di qualche addio di spessore Il Torino si appresta a vivere giorni di calciomercato caldissimi. Tante le trattative in ballo, che stanno tenendo impegnato il ds Petrachi nelle ultime ore. Andiamo però con ordine. Ci sono alcuni affare ben noti che potrebbero saltare, causando un effetto domino. Allo stesso modo, alcuni addii ...

Bonafede : stop al Viavai dei pm in politica : Roma Sentendo parlare al Csm Alfonso Bonafede di magistrati che non possono tornare alla toga dopo aver fatto politica, a molti sono tornate in mente le stesse parole pronunciate, lì e recentemente, da Elisabetta Casellati, ieri laica di Forza Italia a Palazzo de' Marescialli e oggi presidente del Senato.È un po' sorprendente che il ministro della Giustizia grillino debutti all'organo di autogoverno delle toghe sposando una storica battaglia del ...