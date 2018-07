Vertice con il governo | richiesta respinta

Concluso Vertice Milan-Juve su Higuain : E' durato circa un'ora il vertice a Casa Milan fra il dt rossonero Leonardo e i due dirigenti della Juventus, l'ad Giuseppe Marotta e il ds Fabio Paratici. Secondo quanto filtra, si è trattato di un ...

Marotta e Paratici a Casa-Milan : concluso il Vertice. Higuain - ci siamo LIVE : Definito l'accordo con la Juve, a ore si attende la fumata bianca. Vicino anche lo scambio Bonucci-Caldara

AGRINSIEME CAMPANIA " Approvato l'avvicendamento al Vertice : il coordinamento passa da Marzano di Confagricoltura a Buonomo di Copagri : ...e valori eterogenei che si esaltano in una strategia unitaria fortemente orientata a un futuro comune che va costruito proponendosi come interlocutore unico e deciso nei confronti della politica e ...

Fincantieri - scontro con Naval Group. Vertice Tria-Le Maire per mediare : La saga dei cantieri Navali di Saint-Nazaire, sull’Atlantico francese, fu un anno fa la prima delle crisi tra Francia e Italia nell’epoca Macron. Sì, la battaglia del colosso pubblico italiano Fincantieri per prendere il controllo di uno dei maggiori centri di produzione di navi da crociera del mondo. Quella vicenda ritornerà alla ribalta domani e ...

Conte alla Casa Bianca per il Vertice con Trump : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è arrivato alla Casa Bianca per il bilaterale con il presidente americano Donald Trump. Conte e Trump dopo la firma del Libro degli ospiti nella Roosevelt Room, si sono spostati nello Studio Ovale per un faccia a faccia al quale seguirà il bilaterale allargato alle rispettive delegazioni e alle 14 (ora locale, le 20 in Italia) la conferenza stampa congiunta.

Vertice Italia-Usa - il piano di Conte per la Libia/ Ultime notizie - “regia comune con Trump” : il ruolo dell’Ue : Conte da Trump a Washington: governo italiano mediatore tra Usa, Russia e Ue. Il Vertice per rinsaldare l'asse tra Roma e Casa Bianca: i temi in agenda(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 13:27:00 GMT)

Ilva - Vertice con 62 delegazioni<br>Di Maio : "Proposta Arcelor Mittal non soddisfa" : Aggiornamento ore 12:26 - Si è appena conclusa la conferenza stampa del ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio, presso il suo dicastero si è svolto questa mattina il vertice sull'Ilva al quale hanno partecipato ben 62 delegazioni per confrontarsi con gli aspiranti acquirenti dell'Arcelor Mittal. Il vicepremier ha detto che oggi si è parlato soprattutto del piano ambientale, anticipando alcune date intermedie per il raggiungimento ...

Roma - Monchi negli Usa : Vertice di mercato con Pallotta. El Shaarawy : "Resto" : Monchi vola negli Usa. A Dallas, il direttore sportivo assisterà a Roma-Barcellona della International Champions Cup, fischio d'inizio alle 4 italiane di mercoledì, e avrà una riunione con il ...

