Verso Glasgow | Scozzoli si racconta in esclusiva | ' Il cronometro dice che sono tornato

Ginnastica - Campionati Italiani 2018 : parte la corsa Verso gli Europei - si decidono le azzurre per Glasgow. Le favorite per la convocazione : Manca meno di un mese agli Europei 2018 di Ginnastica artistica, in programma a Glasgow (Gran Bretagna) dal 2 al 5 agosto (per quanto riguarda il settore femminile). Proprio per questo motivi, i Campionati Italiani Assoluti che si disputeranno nel weekend alla Play Hall di Riccione hanno una valenze elevatissima e aiuteranno il DT Enrico Casella a schiarire gli ultimi dubbi su qualce quintetto convocare per la rassegna continentale. In settimana ...

Ginnastica - Europei 2018 : l’Italia vola Verso Glasgow - il miglior quintetto possibile. Mori capitana - Meneghini torna - Maggio al top : I nomi sono provvisori e come sempre bisogna aspettare fino all’ultimo minuto perché le possibili sostituzioni sono sempre dietro l’angolo ma intanto inizia a delinearsi l’Italia che vedremo agli Europei 2018 di Ginnastica artistica, in programma a Glasgow (Gran Bretagna) dal 2 al 5 agosto (per quanto riguarda il settore femminile). La rassegna continentale è stata spostata in piena estate all’interno dei neonati European ...

Ciclismo - Campionati Italiani 2018 : una crescita mostruosa per Elia Viviani. Il Tricolore è un anticipo Verso gli Europei di Glasgow : 6 agosto 2017, ad Herning si corre la prima vera edizione dei Campionati Europei di Ciclismo, dedicata ai professionisti: chi vince si porta a casa la maglia continentale. L’Italia c’è, con Davide Cassani che prepara una squadra perfetta per il percorso danese (prevalentemente pianeggiante): il treno è eccezionale, Elia Viviani si gioca la volata con Alexander Kristoff e viene sconfitto per pochissimi centimetri al fotofinish dallo ...

Nuoto - l’Italia Verso gli Europei di Glasgow. Tra certezze - dubbi e speranze di medaglia : Con la squadra quasi al completo (40 convocati, qui l’articolo completo) l’Italia del Nuoto si avvia verso gli appuntamenti conclusivi della stagione, ultime tappe di avvicinamento agli Europei di Glasgow (3-9 agosto), per staccare in extremis un pass o per testare la condizione in vista della manifestazione continentale. Dal 23 al 25 giugno si terranno i XVII Giochi del Mediterraneo a Tarragona (Spagna), evento sempre molto sentito dagli atleti ...