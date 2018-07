Ventuno anni | suicida in carcere a un passo dalla libertà

huffingtonpost

(Di martedì 31 luglio 2018) Hassan è morto ieri nell'ospedale di Belcolle, a Viterbo. Vi era arrivato una settimana fa, in coma, dopo che si era impiccato in una cella della sezione di isolamento delcittadino. Hassan è il terzo detenuto che perde la vita nelviterbese dall'inizio dell'anno, il secondo a seguito di un tentativo di suicidio compiuto in isolamento.Hassan aveva 21e sarebbe uscito dalper fine pena il 9 settembre prossimo. Lunedì scorso è stato condotto nella sezione di isolamento per scontare una sanzione disciplinare per un fatto risalente al marzo scorso. Appena arrivato in sezione, tempo due ore e Hassan si è impiccato. Ne ho avuto notizia immediatamente dopo, quando il dirigente della medicina penitenziaria viterbese mi ha telefonato dall'ospedale, informandomi del fatto, anche perché il direttore delricordava che di ...