Venom | ecco il nuovo terrificante trailer del film

(Di martedì 31 luglio 2018) In un mondo dominato dai supereroiarrivare ilparassita protagonista del. E il risultato pare essere non solo raccapricciante dal punto di vista estetico, ma anche molto entusiasmante da quello cinematografico: almeno così sembra dal secondoufficiale, dopo quello rilasciato qualche mese fa, che è stato mostrato in anteprima al Comic-Con di San Diego nelle scorse settimane e diffuso in queste ore online dalla Sony. Nel video di anticipazione vediamo il giornalista Eddie Brock, interpretato da Tom Hardy, scoprire che un’azienda capitanata da Riz Ahmed sta compiendo strani esperimenti su parassiti alieni, solo per poi venire infettato da uno di essi. Nasce così, una creatura mostruosa e molto violenta, intenzionata a fare a pezzi chiunque si metta sulla sua strada: “Noi facciamo quello che noi vogliamo“, afferma. Brock fatica a ...