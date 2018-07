Venezia | allarme caldo | superata la soglia di informazione per l’ozono

meteoweb.eu

(Di martedì 31 luglio 2018) E’nel territorio comunale di. Il Servizio Osservatorio Aria dell’Arpav ha fatto sapere che nella giornata di ieri, lunedì 30 luglio, è avvenuto il superamento delladidi 180 µg/m³ per l’ozono, definita dal D. Lgs. 155/2010 come il “livello oltre il quale sussiste un rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve durata per alcuni gruppi particolarmente sensibili della popolazione” (es. anziani, bambini, donne in gravidanza, persone affette da disturbi respiratori). Il valore massimo di 192 µg/m³ si è registrato alle ore 14 nella stazione di Parco Bissuola, a Mestre, che funge da riferimento per la valutazione dell’ozono per il territorio comunale.La stessa Arpav ha fatto sapere che le previsioni meteo per domani e dopodomani confermano l’andamento di questi giorni. La colonnina di mercurio ...