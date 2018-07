Veneto Agricoltura sulla pedana dei premiati dall' Unione Europea

Vino : Confagricoltura Veneto - vendemmia in anticipo nel padovano (3) : (AdnKronos) - Ultima nota sui voucher, che Confagricoltura Padova auspica siano ripristinati in tempo per la vendemmia: “La raccolta si caratterizza per un’attività che si svolge una sola volta all’anno, concentrata in un breve periodo. Ci serve, quindi, un sistema che dia la possibilità ai produtto

Vino : Confagricoltura Veneto - vendemmia in anticipo nel padovano : Padova, 24 lug. (AdnKronos) - Partenza anticipata per la vendemmia nel padovano, grazie a un andamento meteo favorevole che ha maturato prima le uve e dovrebbe portare già a Ferragosto a vedere i primi grappoli nelle ceste. Si spera nel ritorno dei voucher in tempo per la raccolta. Quanto ai prezzi,

Vino : Confagricoltura Veneto - vendemmia in anticipo nel padovano (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Molta attenzione è rivolta al Pinot grigio, che per il secondo anno consecutivo viene raccolto come doc delle Venezie: “Per garantire la quantità di prodotto, il Consorzio ha deciso quest’anno di portare la resa a 150 quintali a ettaro, abbassando così il quantitativo di

Agricoltura : in Veneto imprese in calo nel 2017 : Venezia, 28 giu. (AdnKronos) - Continua il calo delle imprese agricole venete attive, iscritte presso il Registro imprese delle Camere di Commercio: nel 2017 sono scese a 63.637 unità (-0,7%). In aumento le società di capitali (+5,5%) e le società di persone (+3%), mentre si riducono ancora le ditte

Veneto - agricoltura : 1 - 3 mln per i primi interventi anti-siccità : La Giunta regionale ha approvato i primi interventi del piano irriguo nazionale, stanziando un milione di euro da affidare ai Consorzi di bonifica perché realizzino in concessione le opere concordate. Muove così i primi passi il Piano anti-siccità, messo a punto dopo l’eccezionale stagione di caldo e arsura che ha caratterizzato il Veneto l’estate scorsa, per mettere in sicurezza le colture di pregio. Il provvedimento, che ora passa ...

Maltempo - Coldiretti Veneto : danni per l’agricoltura nella stagione più calda della storia : La zona più colpita in Veneto è quella di Feltre in provincia di Belluno. Lo rivela Coldiretti in merito al Maltempo che si è abbattuto nella regione nella giornata di ieri. L’area si sta caratterizzando per la presenza di vitigni autoctoni con produzioni di qualità d’altura – sottolinea Coldiretti – . Sono i giovani viticoltori ad aver riportato la coltivazione storica di viti come Pavana e Bianchetta, sperimentando pure ...

Maltempo : Coldiretti - in Veneto danni per agricoltura nella stagione più calda della storia : Venezia, 13 giu. (AdnKronos) - La zona piu' colpita in Veneto e' quella di Feltre in provincia di Belluno. Lo rivela Coldiretti in merito al Maltempo che si e' abbattuto nella regione nella giornata di ieri. "L' area si sta caratterizzando per la presenza di vitigni autoctoni con produzioni di quali