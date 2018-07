Vandali a San Martino in Trignano

Roma : Vandalizzata fontana San Sebastiano fuori le mura : Roma: imbrattata con bomboletta spray Roma – La fontana davanti la chiesa di San Sebastiano fuori le mura è stata danneggiata. Sul monumento, sito in via Appia Antica 136, stanno indagando i Carabinieri della stazione di San Sebastiano. La fontana è stata imbrattata con della vernice spray. A segnalare l’accaduto è stato il parroco della chiesa che fa parte del Parco archeologico dell’Appia antica. Indagini in corso. L'articolo ...