Valkyria Chronicles 4 | un nuovo trailer mostra il Prologo

E3 2018 : Sega pubblica i trailer di annuncio delle versioni PC di Yakuza 0 - Yakuza Kiwami e Valkyria Chronicles 4 : Dopo il reveal sul palco del PC Gaming Show dell'E3 2018 , Sega Europe Ltd. annuncia l'arrivo su PC di alcuni capitoli di due franchise giapponesi estremamente apprezzati. Yakuza 0, Yakuza Kiwami , e Valkyria Chronicles 4 si aggiungono alla lista delle grandi con versioni PC con caratteristiche esclusive realizzate da Sega , dopo il grande successo di quelle di Vanquish, Bayonetta e Valkyria Chronicles . Affronta un viaggio in compagnia del ...

La Premium Edition di Valkyria Chronicles 4 è disponibile al preorder : Valkyria Chronicles 4 è già disponibile da circa due mesi in giappone, mentre manca tutt'ora una data di lancio in occidente del gioco, che uscirà su PS4, PC, Xbox One e Nintendo Switch nell'autunno di quest'anno. Per mitigare l'attesa dei fan SEGA ha presentato con un comunicato la "Memoirs from Battle Premium Edition", un'edizione speciale che include numerosi contenuti esclusivi i cui preorder aprono ufficialmente oggi stesso.Questa Premium ...